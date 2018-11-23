"Он очень сильно нервничал". Кличко рассказал, о чем говорил с Януковичем в Межигорье во время Майдана

Виталий Кличко во время Евромайдана в январе 2014 года

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о встрече во время Евромайдана с беглым экс-президентом Виктором Януковичем, занимавшем тогда должность главы государства, в его резиденции Межигорье.

В интервью Радио НВ городской голова Киева сообщил, что ездил в резиденцию Януковича один раз - во время активной фазы противостояний митингующих с силовиками.

"Я мгновенно приехал в Межигорье, потому что его блокировали и наши депутаты, попросил встречи и встречался, был один. Даже побаивался, потому что рядом с ним постоянно находился такой крепкий парень, в руках держал какой-то брелок. Я понимаю, что это тревожная кнопка, в любой момент могли, если "Кличко будет себя вести неадекватно"... Волновался [...]", - рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, он высказал Януковичу свои требования и предупредил тогдашнего президента, что "если он не будет предпринимать шагов", конфликт между митингующими и силовиками будет усиливаться.

"Услышал, ничего не стал обещать, но [я] видел, что очень сильно нервничал", - сообщил Кличко.

Напомним, что 19 января 2014 года руководитель пресс-службы Виталия Кличко Оксана Зиновьева сообщила в своем Twitter, что политика пропустили через кордон в Межигорье - тогдашней резиденции Виктора Януковича. Кличко лично встретился с экс-президентом.