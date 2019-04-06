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Спецтема: Выборы президента Украины

Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него

Вчера, 22:53
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Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него - фото

REUTERS / Valentyn Ogirenko

Гриценко сказал, что, может, проголосует за Зеленского

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским заявил, что он еще не готов, но "ответственность понимает".

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, Зеленский на посту президента не будет "терпеть коррупцию и мародерство", а также не будет "сдавать Украину Путину", и не откажется от курса на вступление в НАТО и ЕС.

"Имеет ли он договоренности с кем-то из нынешних высокопоставленных по сохранению их в должностях или о месте в его команде. Нет, не имеет. Все, что гуляет сетью (разные фамилии премьеров, прокуроров, глав СБУ) - заверил, что все это фейки ", - пишет Гриценко, добавив, что шоумен еще не определился со своей "пятеркой" кадровых назначений - СБУ, ГПУ, НБУ, МО и МИД.

Политик подчеркнул, что на дебаты с Порошенко Зеленский придет и серьезно готовится.

"Адекватно ли он оценивает своего соперника, его сильные стороны и его коварство для сохранения президентского кресла? Адекватно, шапкозакидательского настроения нет", - рассказал Гриценко.

Он также добавил, что проголосует за Зеленского, "когда он публично представит свою команду и если кандидаты на ключевые посты будут для него убедительными".

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Владимир Зеленский Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Анатолий Гриценко

Спецтема   Выборы президента Украины

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