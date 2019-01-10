"Омерзительная" президентская вертикаль власти и "рабские" решения Верховного суда. Избранные цитаты Оксаны Сыроид из интервью НВ Сегодня, 21:22 463 Цей матеріал також доступний українською Оксана Сыроид дала интервью Радио НВ Самопомич

Выражение "президентская вертикаль власти" звучит омерзительно, считает вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, которая дала большое интервью Сергею Рахманину для Радио НВ. Мы выбрали главные цитаты заместителя главы украинского парламента из их разговора.

Единственным, наверное, действительно значимым решением, которое Верховная Рада должна была принять, является закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками.

Заинтересованным в мажоритарной системе всегда был, есть и будет только президент, если он будет сохранять те полномочия, которые имеет сегодня. В частности, полномочие назначать председателей областных государственных и районных государственных администраций, которые фактически выполняют функцию неких "предвыборных штабов" на местах.

Президентская вертикаль власти - это вообще звучит омерзительно. Нет "президентской вертикали власти" - он глава государства, у него не может быть вертикали власти, он не возглавляет исполнительную власть. Только исполнительная власть имеет вертикаль.

Имея эти искусственные "штабы", президент был, есть и будет заинтересован в сохранении мажоритарной системы, потому что через админресурс он может обеспечить прохождение необходимых кандидатов.

Мы имеем написанную Конституцию, но так случилось, что она осознанно или неосознанно (я уж не знаю, кто был точно причастен к этому) закрепила у нас фактически олигархический консенсус. В 90-х годах, когда началась большая приватизация, десяток людей фактически получили монопольный контроль за недрами и одновременно получили доступ к крупным предприятиям.

Если говорить о добросовестном человеке [в качестве будущего президента], то он столкнется с таким "трехглавым змеем"; природа происхождения этих трех "голов" одинакова. Это коррупция, это монополии, это олигархический консенсус, которые взаимосвязаны (потому что олигархический консенсус породил политическую коррупцию). И Россия, которая частично также является источником и олигархического консенсуса, и коррупции. Кроме того, еще есть непосредственная угроза со стороны России. Вот такой "трехглавый" у нас "змей".

"Бюджетная ночь" - это апогей влияния олигархов на политический процесс в Украине, они все просто дружно сливаются в экстазе. Или, например, когда они голосуют за генпрокурора - это ведь тоже олигархический "экстаз". Он каждому обещает, как он их не будет наказывать, и они дружно за него голосуют.

Ни один юридический инструмент не изменит добрые или злые намерения человека, который этим инструментом пользуется. Гитлер к власти пришел абсолютно законно - не было нарушено ни одной юридической процедуры. Большинство решений, которые сегодня принимают суды (прежде всего административные), формально законны. Но защищает ли этот суд человека? Нет, потому что намерения, которые ставят перед собой судьи, не связаны с защитой человека.

Когда мы говорим о судебной реформе, то она начнется и успешно завершится тогда, когда пятеро будут посажены, а еще добрая тысяча попрощается с этой профессией навсегда.

Если посмотреть на решения даже Верховного суда, это часто решения слуг и рабов. Притом, что у них такая зарплата, что уже можно никому "в рот не заглядывать". Тем не менее они все равно пытаются принимать решения, которые бы не вредили власти.

Я считаю, что на пунктах пропуска в день выборов (или за неделю до выборов) должны стоять в том числе пограничники и Нацгвардия, и тех людей, которых будут свозить для голосования, автобусы [с ними] просто не пускать. Мне жаль этих людей, у меня нет предубеждений относительно них, потому что проблема в тех, кто будет манипулировать их голосами. Но то, что повезут автобусами через линию разграничения с оккупированной территории на контролируемую, для того чтобы фактически повлиять на голосование, это однозначно будет.

Украинская власть ничего не сделала для того, чтобы поддержать украинцев, которые хотели уехать с оккупированной территории.

С Россией можно договариваться только с позиции силы. Россия - это не только вопрос Путина; не будет Путина, будет кто-то другой. Но для этого сначала надо самим немножко сильнее стать. Во-первых, надо набраться этой силы (в том числе и военной, и экономической) и иметь уважение своих партнеров.

Минские соглашения - это как мертвое тело.

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