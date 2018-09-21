Омелян сам спрашивал у сотрудников НАБУ о вероятности обысков у него – Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что министр инфраструктуры Владимир Омелян сам спрашивал у сотрудников НАБУ о вероятности обысков у него.

"Если говорить дословно, то был вопрос со стороны министра, потому что с ним часто общались по поводу Укрзализныци. Был вопрос: "может ли у меня быть обыск?". И был ответ: "Ну как можно это исключать?", – заявил Сытник в эфире 1+1.

Ранее в СМИ появилась информация, что перед допросом в НАБУ подозреваемый в незаконном обогащении Омелян заявил, что Сытник предупредил его о предстоящем обыске.

"Об обыске меня предупреждал господин Сытник лично", - цитирует УНИАН слова министра.

Ранее НАБУ обнародовало переписку Омеляна, которые могут указывать на возможное сокрытие чиновником своих активов.

13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

14 сентября Соломенский районный суд запретил Омеляну покидать территорию Украины. Однако, адвокат министра утверждает, что его подзащитному разрешили выезжать за границу для служебной командировки.

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Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, находясь в должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен.

Владимир Омелян отверг обвинения НАБУ в незаконном обогащении и заявил о намерении подать в суд на следователей Бюро.