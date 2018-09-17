Омелян, Демчина, Ляшко и другие. Самые громкие расследования НАБУ с начала года

В 2018 году НАБУ расследует несколько громких дел в отношении известных политиков и чиновников

За последние несколько месяцев Национальное антикоррупционное бюро начало несколько новых расследований в отношении известных политиков и чиновников, некоторым из них уже объявили подозрения.

НВ напоминает о самых громких делах НАБУ за последний год.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян

13 сентября НАБУ объявило о подозрении в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. По данным следствия, Омелян с 2000 года по настоящее время заработал более 2 миллионов гривен, однако лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года потратил не менее 3,45 миллиона гривен. Так, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел новый внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, а также 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро наличными. Общая стоимость таких активов в то время составляла более 4 миллионов гривен. Кроме того, следствие установило, что министр внес недостоверные сведения в свою электронную декларацию.

Владимир Омелян (стоит в центре) в суде 14 сентября / Фото: Volodymyr Omelyan via Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура на заседании суда об избрании Омеляну меры пресечения выступала за залог в размере 5 млн грн. Однако министра без какого-либо залога отдали на поруки министру молодежи и спорта Игорю Жданову и народному депутату от Народного фронта Федору Бендюженко. Также Омеляна обязали сдать свои паспорта и не общаться со свидетелями. А 16 сентября его адвокат сообщил, что министру разрешили выезжать за границу в командировки.

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Сам Омелян связал открытие дела против себя со своим визитом под суд над Николаем Мартыненко. Он заявил, что намерен подать в суд на следователей НАБУ, а также что не намерен покидать пост министра. По его словам, "сфабрикованное подозрение", которое ему вручили, не содержит состава преступления.

Замглавы СБУ Павел Демчина

14 сентября в НАБУ подтвердили, что готовят сообщение о подозрении по факту возможного незаконного обогащения первому заместителю главы Службы безопасности - начальнику Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павлу Демчине. Детективы НАБУ установили, что в период с 26 апреля 2015 года до 31 декабря 2016 года Демчина приобрел в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн грн. Среди прочего, речь идет о новом внедорожнике Land Rover Range Rover Sport 2015 года выпуска, автомобиль Mercedes-Benz V250 2016 года выпуска, земельные участки в пригороде Киева площадью 0,1011 га и 0,1072 га и квартиру. Однако официальный доход первого заместителя руководителя СБУ и членов его семьи в этот период составил 2,6 млн грн.

Демчина уверяет, что имущество, о котором идет речь, было в собственности его бывшей гражданской жены / Кадр видео Служба безпеки України via YouTube

Сам Демчина заявил, что имущество, о котором говорят детективы НАБУ, было в собственности его бывшей гражданской жены. Он уточнил, что владеет однокомнатной квартирой в селе Петропавловская Борщаговка и б/у Range Rover, который он приобрел за 30 тысяч долларов. "На момент, когда у нас завязались отношения с этой гражданкой, у нее уже все было. До 2010 года я был в браке с другим человеком... А дом, который показывают, был куплен в 2011 году ею, не мной", - добавил замглавы СБУ.

Министр Юстиции Павел Петренко

13 сентября стало известно, что Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть угологовное производство в отношении министра юстиции Павла Петренко в связи с возможным декларировании недостоверной информации.

Племянница министра Петренко после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200 / Фото: Павло Петренко via Facebook

Основанием для досудебного расследования стала информация о том, что племянница министра Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200 стоимостью более 7 млн ​​грн. На то время девушка была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера. При этом ни в одной из квартир она не живет, а проживает в квартире, принадлежащей ее матери. Эта информация была обнародована в июне 2018 года в расследовании Bihus.info.

Свое участие в приобретениях племянницы министр Петренко опроверг.

Член коллегии МВД нардеп Антон Геращенко

14 сентября стало известно об открытии НАБУ еще одного уголовного производства после расследования Bihus.info - по факту возможного незаконного обогащения нардепа и члена коллегии МВД Антона Геращенко. Как и в случае с Петренко, зарегистрировать это производство НАБУ обязал суд. Журналисты обнаружили, что Геращенко живет в элитной квартире на Печерске, которую якобы арендует для него проживающий в Полтаве 62-летний тесть - Алексей Шамбур. О подозрении Геращенко пока не сообщали.

О подозрении Антону Геращенко пока не сообщали

"Это наше общее с тестем решение, нас это устраивает" - заявил Геращенко журналистам по поводу того, что Шамбур арендует для него элитное жилье.

Нардеп от Оппоблока Александр Вилкул

19 июня стало известно, что детективы НАБУ проводят досудебное расследование в уголовном производстве о возможном декларирования недостоверной информации народным депутатом от фракции Оппозиционный блок Александром Вилкулом. Детективы установили, что Вилкул в 2015-2016 годах пользовался жилым домом площадью почти 379 кв. м и двумя земельными участками в Козине Киевской области. Недвижимость записана на его тещу Марию Кондратюк. Дом после приобретения в декабре 2006 года передали в ипотеку Альфа-Банку на сумму 900 тысяч долларов. Теща Вилкула сама не зарегистрирована в Козине. Также женщина получает доходы от ООО Метинвест Холдинг, является основательницей криворожского ООО Редакция газеты Пульс Новости, факты, комментарии.

Вилкул заявил, что к теще приезжал в гости / Фото: opposition.org.ua

Сам Александр Вилкул на своей странице в Facebook заявил, что "периодически бывает" дома у родственников и друзей, когда приезжает к ним в гости, а дом его тещи куплен в ипотеку. Он добавил, что что-то скрывать ему "не имеет и не имело смысла", поэтому "в декларации даже на всякий случай указывал адреса своих общественных приемных". Вилкул также написал, что не считает "проверку" политическим преследованием и пытается разобраться "в нюансах нового законодательства" вместе с юристами.

Глава фракции Радикальной партии в Раде Олег Ляшко

Еще в октябре 2017 года глава Радикальной партии и ее фракции в Верховной Раде Олег Ляшко задекларировал больше 570 тысяч гривен выигрыша в лотерею. Позже он заявил, что на самом деле речь идет не о лотерее, а о спортивных ставках, в частности, на матчи Лиги чемпионов. В начале марта стало известно, что Соломенский суд Киева предоставил детективам НАБУ доступ к документам по всем выигрышам Ляшко в Украинской национальной лотерее. Согласно письму Украинской национальной лотереи, в течение октября 2017 года выигрышей в суммах, указанных Ляшко в декларации, не зарегистрировано. Кроме того, 4 мая 2018 года стало известно, что НАБУ получило разрешение суда на изучение документов о перерегистрации Ляшко автомобиля Mercedes-Benz S 500L.

Ляшко обвинил НАБУ в выполнении "политического заказа" / Фото: Олег Ляшко via Facebook

Сам Ляшко назвал "лживой" информацию о том, что он фиктивно продал машину и обвинил НАБУ в "выполнении политического заказа".

Глава Госаудитслужбы Лидия Гаврилова

23 января НАБУ и САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении на сумму 10 млн гривен и декларировании недостоверных данных. По данным следствия, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а стоимость которых значительно превышает ее официальные доходы. В частности, речь идет о недвижимости в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящих мебели, технике, золотых слитках и наличных - в сумме $112,8 тыс., и 8,5 тыс евро. Указанные суммы детективы НАБУ нашли у Гавриловой во время обыска по месту жительства. По данным НАБУ, чиновница также внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн).

Лидия Гаврилова удивила соцсети заявлением о том, что золотые слитки есть у каждого гражданина / Фото: Lidiia Gavrilova via Facebook

25 января Гаврилову отпустили под личное обязательство. 30 января стало известно, что ее не стали отстранять от выполнения служебных обязанностей. В ее защиту в суде выступил государственный секретарь Кабинета министров Владимир Федорчук. 3 марта НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования в отношении Гавриловой, а 2 апреля дело направили в суд.

Отвечая на вопрос журналистов, откуда у нее более 100 тысяч долларов и золотые слитки, во время прямого эфира на 112 канале, Гаврилова заявила, что золотые слитки "в том смысле, в котором они у меня есть, я думаю, имеет каждый гражданин". Она сказала, что слитки ей подарили. Это заявление вызвало широкий резонанс в соцсетях.

НВ