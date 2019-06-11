Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению всех осужденных
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила омбудсмену РФ Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех осужденных граждан Украины и России.
Об этом она заявила во время встречи с российской коллегой в Москве.
По ее словам, они обсудили вопросы возможного освобождения украинцев, удерживаемых в российских пенитенциарных учреждениях, а также осужденных в Украине граждан РФ.
«Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех. Поэтому, мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», - заявила Денисова