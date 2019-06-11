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Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению всех осужденных

Сегодня, 21:01
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Омбудсмены Украины и РФ договорились создать рабочую группу по освобождению всех осужденных - фото

Людмила Денисова / Facebook

Людмила Денисова провела переговоры с Татьяной Москальковой

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила омбудсмену РФ Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех осужденных граждан Украины и России.

Об этом она заявила во время встречи с российской коллегой в Москве.

По ее словам, они обсудили вопросы возможного освобождения украинцев, удерживаемых в российских пенитенциарных учреждениях, а также осужденных в Украине граждан РФ.

«Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех. Поэтому, мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», - заявила Денисова

Теги:   Украина-Россия Омбудсмен Людмила Денисова Татьяна Москалькова

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