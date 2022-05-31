Рада уволила Денисову. В чем обвиняют омбудсмена и почему она называет свое увольнение незаконным 31 мая, 15:27 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Совет может уволить Людмилу Денисову с должности омбудсмена уже сегодня, 31 мая (Фото:Людмила Денісова via Facebook)

31 мая Рада уволила омбудсмена Людмилу Денисову. Этому предшествовало обращение представительниц украинских медиа и журналисток к ней с призывом скорректировать коммуникацию о половых преступлениях во время войны.



НВ рассказывает, в чем обвиняют Денисову, и почему она сама называет свое увольнение незаконным.

Обращение медийщиц

Обращение медийщиц к Денисовой опубликовано, в частности, изданием Детектор медиа 25 мая. Его подписали 89 представительниц медиа и журналисток и еще 51 человек, среди которых правозащитники, адвокаты, психологи, учителя и представители общественных организаций.

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Авторы обращения выразили обеспокоенность риторикой омбудсмена в ее сообщениях в соцсетях о половых преступлениях во время войны. Они подчеркнули, что российские военные преступники должны быть наказаны, но сообщения о таких преступлениях должны публиковаться с осторожностью, особенно в отношении детей и несовершеннолетних.

«Половые преступления во время войны – это трагедии семей, тяжелая и травматическая тема, а не тема для публикаций в духе „скандальной хроники“. Следует помнить о цели: привлечение внимания к фактам преступлений», — подчеркивается в обращении.

В обращении также говорится, что медиа относятся с уважением к официальным источникам информации, которыми является сама Денисова как должностное лицо и Офис омбудсмена.

«Поэтому любая информация, распространенная от имени Уполномоченного или ее офиса, в том числе на страницах в соцсетях, для журналистов имеет статус подтвержденных фактов. К тому же обычно информацию, касающуюся половых преступлений захватчиков, невозможно проверить в других источниках. Очень важно, чтобы она действительно была подтверждена», — говорится в тексте обращения.

Отмечается, что для официальной публичной коммуникации в отношении детей, подвергшихся сексуальному насилию со стороны российских военных и погибших, должно быть заключение судебно-медицинской экспертизы, и во время такой коммуникации «каждое слово должно быть тщательно подобрано».

Кроме того, в обращении обращают внимание на то, что во время коммуникации половых преступлений, особенно против детей, следует учитывать целесообразность публикации подробностей этих преступлений, которые могут шокировать.

«Например, „девочка 6 месяцев, россияне изнасиловали чайной ложкой“, „по двое изнасиловали малышей орально и анально“ и „девятимесячную дочь изнасиловали свечой“», — пишут авторы обращения.

Они отмечают, что половые преступления во время войны – это инструмент геноцида и ведения войны без правил, но они не могут служить иллюстративным материалом для разжигания эмоций аудитории.

Авторы обращения попросили Денисову

Обнародовать только ту информацию, по которой достаточно доказательств, перед публикацией проверять факты;

Сообщать, какие материалы она передала в систему правосудия;

Выверять и тщательно продумывать каждое слово во избежание сенсационности в сообщениях;

Избегать чрезмерной детализации преступлений;

Пользоваться корректной терминологией, например, употреблять слово « уцелевшие» или « потерпевшие» вместо « жертвы»;

уцелевшие» или потерпевшие» вместо жертвы»; Заботиться о конфиденциальности и безопасности пострадавших. Помнить, что пострадавшие могут быть идентифицированы, если живут в небольших селах или городках;

Напоминать о сетях поддержки пострадавших ( адвокаты и адвокатки, правозащита, профессиональная психологическая помощь).

Сбор подписей за увольнение Денисовой и ее заявление о незаконности увольнения

30 мая Денисова заявила на брифинге, что нардепы собирают подписи для ее увольнения и, по ее информации, 31 мая ей «по команде Офиса президента» планируют объявить о недоверии.

Омбудсмен сказала, что информацию о сборе подписей подтвердил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Она утверждала, что Офис президента не устраивает ее «активная деятельность по сбору информации о нарушении прав человека на временно оккупированных территориях».

По ее словам, ее вероятное увольнение будет незаконным, поскольку недавние изменения в законы о функционировании госслужбы и местного самоуправления во время военного положения не соответствуют специальному закону об уполномоченном по правам человека.

Радио Свобода писало, что, по его данным, депутаты хотят уволить Денисову «по ряду причин».

«Прежде всего, из-за не всегда уместной медийной активности», — заявил его собеседник в Верховной Раде.

Другой собеседник Радио Сободы в Раде назвал еще одну причину – «системное отсутствие координации действий с Офисом президента».

Отмечается также, что на Банковой отрицают давление на Верховную Раду по вопросу увольнения Уполномоченного по правам человека, а заявление Денисовой называют «попыткой переключить внимание с реальных достижений и проблем» в работе омбудсмена «на какие-то конспирологические версии».

"Офис Президента не проводил никаких совещаний, посвященных вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека и не планирует этого делать, а оценку деятельности этого должностного лица осуществляют исключительно народные депутаты", - заявил в комментарии Радио Свобода заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Глава правления организации ZMINA. Центр прав человека Татьяна Печончик тоже называет возможное увольнение Денисовой незаконным. На своей странице в Facebook она также цитирует председателя правления Международного кинофестиваля документального кино о правах человека Docudays UA Владимира Яворского, который называет закон, по которому могут уволить Денисову «очевидно неконституционным».

31 мая спикер Слуги народа Юлия Палийчук сообщила, что подписи о выражении недоверия Денисовой уже собраны.

В этот же день член монобольшинства и представитель парламентского комитета по регламенту Павел Фролов сообщил в своем Telegram-канале, что деятельность Денисовой обсудили на заседании фракции Слуги народа под председательством Давида Арахамии с участием Председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука и вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук.

По словам Фролова, на этом заседании единогласно решили инициировать объявление Денисовой недоверия и уволить ее с должности в соответствии со статьей 12 закона о правовом режиме военного положения. Депутат отметил, что инициаторы такого недоверия может четверть нардепов (не менее 113), после чего должно состояться безотлагательное голосование на пленарном заседании Рады.

Претензии к работе Денисовой, по словам Фролова, следующие

невыполнение ею полномочий по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации взрослых и детей с оккупированных территорий, что «вынужденно делала Ирина Верещук»;

непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях « сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами

сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом» и «изнасилованиях детей» на оккупированных территориях, которые не могла подтвердить доказательствами продолжительное время после 24 февраля Денисова, по словам Фролова, провела за границей « в Давосах, Венах, Варшавах и других теплых спокойных западных европах».



Рада назначил Денисову омбудсменом 15 марта 2018 года, срок его полномочий должен был составлять пять лет.

31 мая Денисова была уволена - за проголосовали 234 нардепа.

Связана ли с увольнением Денисовой ее дочь

Во время пресс-конференции 30 мая Денисова также заявила, что на нее оказывают давление через ее дочь.

«В этом политическом наезде на меня оказывается давление даже через мою дочь… Ее уже вызывали на допрос трижды, в последний раз ей просто было плохо. То есть, бьют даже по семье», — сказала она.

Громадське пишет, что дочь Денисовой – психолог Александра Квитко, работающая на Горячей линии психологической помощи Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека и консультирующая, в частности, жертв изнасилований, совершенных оккупантами.

Квитко обвинили в том, что она публикует в соцсетях истории по своей практике работы с теми, кто пережил изнасилование, в том числе их рисунки, нарушая таким образом профессиональную этику. После этого нравственная комиссия Национальной психологической ассоциации сообщила, что рассматривает первую жалобу относительно возможного нарушения этических требований, которая касается психолога-консультанта.

Кто может стать следующим омбудсменом

Радио Свобода со ссылкой на заместительницу главы парламентского комитета из Слуги народа Нелли Яковлеву пишет, что по состоянию на 30 мая Верховной Раде официально не предлагались никакие возможные кандидатуры на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По информации осведомленного с ситуацией собеседника Радио Свобода, неофициально вместо Людмилы Денисовой на должности омбудсмена монобольшинство хотело бы видеть депутата от фракции Слуга народа 31-летнего Александра Качуру или нынешнюю уполномоченную Президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины 41-летнюю Алену Вербицкую.

"Но есть проблемы с возрастным цензом", - уточнил собеседник Радио Свобода, имея в виду Качуру.



Сам Качура в комментарии Радио Свобода сказал, что «пока омбудсмен, назначенный ВР, работает, неуместно говорить о каких-либо кадровых назначениях».

Вербицкая заявила Радио Свобода, что хотя «уже много лет защищает права людей», однако по состоянию на 30 мая не получала предложения по выдвижению ее кандидатуры на должность Уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

В Раде заявили Радио Свобода, что назначение нового омбудсмена вместо Денисовой – «длинная и запутанная процедура».

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