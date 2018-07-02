Омбудсмен Денисова вернулась в Украину после безуспешных попыток посетить украинских заключенных в РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после безуспешных попыток посетить удерживаемых в тюрьмах РФ украинцев вернулась в Украину.

Омбудсмен прибыла на заседание согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, сообщает Интерфакс-Украина.

Она не стала отвечать на вопросы агентства, отметив, что планирует дать брифинг по итогам своей поездки в РФ.

В свою очередь в офисе украинского омбудсмена отметили, что в понедельник днем Денисова планирует встретиться с послами стран ЕС в Украине, чтобы проинформировать их о ситуации с ее недопуском к украинским гражданам, которых удерживают в РФ и на оккупированных территориях.

Денисова находилась в России с 14 июня согласно договоренностям президентов Украины и РФ о посещении заключенных. Ей не удалось посетить ни одного удерживаемого в РФ украинца.

18 и 26 июня ей отказали во встрече с украинским политзаключенным Романом Сущенко.

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где находится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинским политзаключенным, находящимся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторного телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.