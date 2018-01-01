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Омбудсмен Денисова потеряла сознание во время прямого эфира - видео

Сегодня, 10:31
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По словам президента, причиной обморока могла стать огромная нагрузка

Скриншот видео ICTV/YouTube

Во время прямого эфира программы Свобода слова Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание.

Инцидент произошел во время выступления президента Украины Петра Порошенко.

После этого украинского омбудсмена сразу провели за кулисы, где ей предоставили квалифицированную помощь.

По словам Порошенко, причиной обморока стала огромная нагрузка, которую Денисова испытывает, пытаясь освободить из российского плена украинских моряков, захваченных РФ при попытке пройти через Керченский пролив в порт Мариуполя.

"Представьте себе, с какой нагрузкой работает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которая работает по 20 часов в сутки для того, чтобы освободить украинских моряков. Мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека РФ, координацию делает адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест ", - заявил президент.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги:   Людмила Денисова Омбудсмен

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