13 июня 2018, среда

Омбудсмен Денисова отправилась в Россию к украинским политзаключенным

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Людмила Денисова посетит украинских узников в России
Фото Людмила Денисова via Facebook

Людмила Денисова посетит украинских узников в России

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выехала в Россию, чтобы посетить там украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых властями РФ.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter, отметив, что визит состоится в рамках достигнутых им договоренностей с российской стороной.

"Попросил передать им [украинским узникам] слова нашей поддержки", - отметил Порошенко.

9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе.

11 июня Денисова обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса.

Денисова просит представителей организации проверить условия содержания граждан Украины, а также возможность предоставления им медицинской помощи.

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