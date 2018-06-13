Омбудсмен Денисова отправилась в Россию к украинским политзаключенным

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выехала в Россию, чтобы посетить там украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых властями РФ.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Twitter, отметив, что визит состоится в рамках достигнутых им договоренностей с российской стороной.
"Попросил передать им [украинским узникам] слова нашей поддержки", - отметил Порошенко.
9 июня Порошенко встретился с Денисовой и поручил ей в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и Донбассе.
11 июня Денисова обратилась к вице-президенту Международного комитета Красного Креста Жилю Карбонье с просьбой проверить условия содержания украинцев в тюрьмах на оккупированных территориях Донбасса.
Денисова просит представителей организации проверить условия содержания граждан Украины, а также возможность предоставления им медицинской помощи.
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