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Олимпийский чемпион передумал баллотироваться в Раду от Слуги народа

Сегодня, 15:03
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Олимпийский чемпион передумал баллотироваться в Раду от Слуги народа - фото

Vadim Gytzait/Facebook

Вадим Гутцайт не пойдет в Раду по спискам Слуги народа

Олимпийский чемпион-1992 по фехтованию и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт отказался идти на выборы в Верховную Раду по спискам Слуги народа.

У себя в Facebook он поблагодарил политсилу за то, что посчитали его «достойным быть частью сильной команды», но заявил, что «спортсменов, как и военных, бывших не бывает».

Гутцайт шел на парламентские выборы от Слуги народа под 81-м номером в списке.

Ранее экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак также отказался идти в Верховную Раду по спискам Слуги народа.

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Теги:   партия Слуга народа

Спецтема   Выборы в Раду

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