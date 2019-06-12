Олимпийский чемпион передумал баллотироваться в Раду от Слуги народа Сегодня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською Vadim Gytzait/Facebook Вадим Гутцайт не пойдет в Раду по спискам Слуги народа Vadim Gytzait/Facebook

Олимпийский чемпион-1992 по фехтованию и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт отказался идти на выборы в Верховную Раду по спискам Слуги народа.

У себя в Facebook он поблагодарил политсилу за то, что посчитали его «достойным быть частью сильной команды», но заявил, что «спортсменов, как и военных, бывших не бывает».



Гутцайт шел на парламентские выборы от Слуги народа под 81-м номером в списке.

Ранее экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак также отказался идти в Верховную Раду по спискам Слуги народа.

