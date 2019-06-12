Олимпийский чемпион передумал баллотироваться в Раду от Слуги народа
Олимпийский чемпион-1992 по фехтованию и директор Департамента молодежи и спорта КГГА Вадим Гутцайт отказался идти на выборы в Верховную Раду по спискам Слуги народа.
У себя в Facebook он поблагодарил политсилу за то, что посчитали его «достойным быть частью сильной команды», но заявил, что «спортсменов, как и военных, бывших не бывает».
Гутцайт шел на парламентские выборы от Слуги народа под 81-м номером в списке.
Ранее экс-депутат Одесского горсовета и ведущий телеканала NewsOne Дмитрий Спивак также отказался идти в Верховную Раду по спискам Слуги народа.