«Продвижение массовых убийств». Глава МОК не исключает участия россиян и белорусов в Олимпиаде под нейтральным флагом — в ОП ответили 28 января, 11:13 Томас Бах (Фото:REUTERS/Costas Baltas)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что своими заявлениями о возможном участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2024 года под нейтральным флагом Международный олимпийский комитет продвигает «человеконенавистническую политику РФ».

Об этом он написал в Twitter.

По словам Подоляка, спорта вне политики нет — «спорт ее продвигает».

«МОК предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений. И поэтому настаивает, что российские спортсмены должны участвовать в соревнованиях как безусловные "послы смерти"», — сказал он.



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27 января Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе и российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Бах сказал, что угрозы бойкотом, чего не исключил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, «не соответствует нашей миссии". Вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов сейчас «на стадии консультаций».

Ранее президент МОК подчеркивал «трехсложные принципы» на фоне развязанной РФ полномасштабной войны против Украины: никакой идентификации, никаких международных соревнований в России и никаких приглашений для представителей правительства. По словам Баха, солидарность с украинскими спортсменами остается, но отдельный спортсмен не должен быть «дискриминирован путем исключения, даже если страны находятся в конфликте».

Реагируя на позицию главы МОК, президент Владимир Зеленский пригласил его в разрушенный российскими оккупантами Бахмут, «чтобы он своими глазами увидел, что нейтральности не существует».

В ходе переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх-2024 в Париже.

