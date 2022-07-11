«Кто это блокирует». О медленных санкциях против россиян, отсутствии главы САП, реестре олигархов и позиции Банковой — глава НАПК

11 июля, 11:00
Александр Новиков: «я — последний, кто остался из официально назначенных руководителей антикоррупционных органов» (Фото:Nazk.gov.ua/Светлана Алексеенко)

Александр Новиков: «я — последний, кто остался из официально назначенных руководителей антикоррупционных органов» (Фото:Nazk.gov.ua/Светлана Алексеенко)

Автор: Дмитрий Бобрицкий

Почему реестр олигархов не нужен, кто в ОП занимает странную позицию по поводу санкций и о возобновлении антикоррупционной работы во время войны, НВ рассказывает Александр Новиков, руководитель Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Александр Новиков — единственный руководитель инстанций антикоррупционного «трио» — НАПК, НАБУ и САП, — ныне оставшийся в должности. Его коллеги из НАБУ и САП ушли, а назначение новых должностных лиц на их места благодаря власти затормозилось. Что, наконец, может значительно замедлить продвижение Украины по пути евроинтеграции, которое публично и очень эмоционально поддерживают президент и его команда.

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Сейчас ведомству Новикова — Нацагентству по предотвращению коррупции (НАПК) — ранее преимущественно проверяющему декларации госслужащих, выпала роль коллективного детектива по идентификации россиян и белорусов, подпирающих путинский режим, а также поиска их имущества по всему миру. Собранная информация верифицируется и направляется коалиции стран Западной Европы и Америки, последовательно реализующим санкционную политику по обескровлению путинского режима.

Но, призывая мир наказать агрессивного диктатора путем лишения российских толстосумов яхт, пентхаусов и заоблачных счетов в банках, украинские СБУ, СНБО, Кабмин и Верховная Рада до сих пор не смогли наложить санкции на большинство тех же россиян и на их украинские активы.

Почему это происходит? Об этом, а также о власти, реформах и олигархах НВ поговорил с Новиковым.

— Вы недавно посещали конференцию по восстановлению Украины в швейцарском Лугано. Насколько предметной оказалась дискуссия?

— Очень предметная: как на основной панели, так и на дополнительных. Наше правительство предложило конкретные меры. С другой стороны, основным запросом общественности и бизнеса стала вовлеченность в восстановление, более естественно это называть «избавление Украины от агрессии России». Ибо только сильная экономика позволит государству победить Россию.

— Сформировалось ли общее видение представителей западных стран и украинской власти, каким образом средства на восстановление будут попадать в Украину?

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Санкции против России Санкции США Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) НАЗК Офис президента Украины Александр Новиков

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