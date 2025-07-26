Гетман-олигарх с огромным состоянием. Павел Полуботок контролировал 80% экономики Левобережной Украины и был сторонником рыночных отношений

26 июля, 18:38
Портрет Павла Полуботок, XVIII век (Фото: Национальный художественный музей Украины)

Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

Как на своих землях гетман Павел Полуботок выстроил капиталистическую систему еще в XVIII веке.

Богатство гетмана Павла Полуботка можно сравнить с состоянием нынешних украинских олигархов. О его состоянии веками ходили мифы, и даже во времена независимой Украины депутаты первого созыва Верховной Рады интересовались у премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, действительно ли Лондонский банк хранит золото Полуботка. Тэтчер иронично ответила: «Ищите!»

Рожденный в богатой и влиятельной казацко-старшинской семье, Полуботок получил лучшее на свое время образование в Киево-Могилянской академии — и это стало его интеллектуальным капиталом. А брак с Ефимией, племянницей гетмана Ивана Самойловича, приумножил его земли и имения и предоставил политическое влияние.

Когда в 1708 году гетман Иван Мазепа выступил против Московии, объединившись в союз со шведским королем Карлом XII, черниговский полковник Полуботок его не поддержал. И в дальнейшем его ждало щедрое вознаграждение за лояльность — царь Петр I позволил украинцу прибрать к рукам конфискованные земли и имения как самого Мазепы, так и его окружения, в частности Филиппа Орлика и Андрея Войнаровского.

