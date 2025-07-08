«Кринж-видео». Стефанишина прокомментировала ролик Минюста, на котором сотрудники показали свои телефонные обои с ее фото

Министр юстиции Ольга Стефанишина отреагировала на видео, на котором сотрудники Минюста показывают, что на обоях их телефонов установлено ее фото. В своей заметке в Facebook она отметила , что «очень любит коммуникационную команду» министерства.

«Очень люблю коммуникационную команду Минюста, честно. Как вы могли понять, у Минюста появился ТикТок, и там уже много полезной информации, кроме кринж-видео про фотки на заставке. Хватит обсуждать старое видео. Там уже появилось новое о заставках», — написала Стефанишина.

7 июля в TikTok Минюста обнародовали видео, на котором сотрудники Минюста показывают, что установили фото министра на обои на телефонах. Ролик вызвал волну обсуждений в сети.

Министерство юстиции Украины также прокомментировало видео, отметив, что работники ведомства «в шутку запустили новый тренд в TikTok» и показали новую версию ролика.