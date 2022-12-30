«Алмазный» дипломат. Как сексологу без опыта госслужбы удалось стать послом Украины в Болгарии и почему возник скандал 30 декабря, 19:45 Сюжет Олеся Илащук (Фото:Олеся Илащук / Facebook)

23 декабря вышел указ президента Владимира Зеленского о назначении Олеси Илащук Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Болгарии. Дипломатического опыта у нее нет, она ни дня не работала на государственной службе, зато позиционировала себя как гештальт-терапевт, сексолог и геммолог (специалист по драгоценным камням). Выбор кандидатуры посла в стране ЕС и НАТО удивил экспертное сообщество, а на сайте президента появилась петиция об отмене указа.



НВ собрал подробности биографии Илащук и оценки ее назначения.

Ноунейм из Черновцов

В конце года завершается четырехлетняя каденция посла Украины в Болгарии Виталия Москаленко. Он работал еще в первом составе украинской миссии в Софии после провозглашения независимости в начале 90-х, свободно владеет болгарским языком. Также у него есть опыт работы в миссиях в Боснии и Герцеговине и Македонии, он был генконсулом в Ростове-на-Дону (2011—2018).

Видео дня

Виталий Москаленко выступает в эфире болгарского ТВ / Фото: Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България / Facebook

Вместо известного кадра из дипломатической системы президент Владимир Зеленский назначил человека, о котором до 23 декабря не было известно ничего (или почти ничего).

Олеся Илащук родилась в 1976 году в Черновцах. На ресурсах МИД отсутствует ее официальная биография, в печати (как местной, так и общеукраинской) она почти не оставила «цифрового следа».

Европейской правде удалось найти некоторые детали профессионального пути Илащук, которые содержатся в «запросе на агреман», то есть во время консультаций с болгарской стороной о назначении.

1993—1997: ассистент учителя, впоследствии преподаватель английского в школе;

1997—2000: журналистка буковинской редакции ICTV;

2002—2005: директор по международному развитию и связям с общественностью компании Славик-групп инвeстмент;

2010—2015: гендиректор ювелирной компании Джемма;

2015—2016: гендиректор ООО СтарПак (профиль компании — производство тары, упаковка и т. д. );

2016—2018: руководитель издательского дома Шарг-Гарб, Баку, Азербайджан;

С 2018-го — психотерапевт, сексолог, гештальт-терапевт в Киеве, частная практика.

В последней роли Илащук рассказывала своей аудитории о «БАДах, деньгах, магнетизме, табу и других важных вещах», отмечал ТаблоID. Однако когда видео с новоназначенным дипломатом начали расходиться в Сети, она заблокировала доступ к Facebook и YouTube.

Фото: архив Facebook

Где такому учат

Как видно из биографии, Олеся Илащук пошла работать сразу после школы. Высшее образование, по данным МИД, она получила в 2005 году, окончила Черновицкий национальный университет по специальности «Страноведение» (диплом с отличием), имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчика.

Впрочем, как заметила Европравда, в годы учебы в вузе Илащук работала в Киеве, на руководящей бизнес-должности. Не исключено, что образование она получала заочно или экстерном.

Разве что название факультета и связывает нового посла в Болгарии с дипломатией. Хотя есть еще один факт, о котором узнала КП в Украине: родная сестра Олеси Юлия также окончила Черновицкий университет по специальности «Страноведение», а студенческую практику проходила в Министерстве иностранных дел.

Разбираться в драгоценных камнях Илащук учили в HRD — Высшем алмазном совете Антверпена (Бельгия). То есть профессию геммолога она может подтвердить дипломом. А вот курсы интимной психологии, уроки «денежного магнетизма» и тому подобное, чему черновчанка посвятила последние годы — любительство: никаких данных о медицинском или психологическом образовании нет.

«Красивата дипломатка»

Болгарские медиа, сообщая о смене посла Украины, обратили внимание на внешность Илащук. «Красивата дипломатка Олеся Илащук ще е новият посланик на Украйна в София — Новым послом Украины в Софии станет красавица-дипломат Олеся Илащук», — написал сайт 24chasa.bg, напомнив, что в эти дни Болгария согласилась оказать военную помощь стране, которая воюет с Россией. «Однако болгарская помощь засекречена и, вероятно, не включает желание Украины получить гаубицы и ракетные комплексы», — отметили журналисты.

Конференция послов Украины в Киеве 23 декабря, в этот день, Зеленский подписал указ о назначении посла в Болгарии. / Фото: Офис президента

Бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в комментарии Прямому напомнил слова Талейрана, который при назначении послов Франции в иностранных странах говорил: «Сделайте так, чтобы нашу страну полюбили».

«Если таким аргументом в буквальном смысле руководствовались на Банковой, то сигнал этот сомнительный, прежде всего с точки зрения известной специальности новоназначенного посла. Как и совсем неправильна интерпретация того, каким образом следует отстаивать национальные интересы государства в отношениях с иностранным партнером. Талейран другое имел в виду», — убежден он.

Политолог Алексей Якубин сказал КП в Украине, что привлекательность посла стала одним из триггеров критики: «Проявились сексистские настроения, которые есть в нашем обществе, и это не секрет… Рискну предположить, что если бы у Олеси Илащук была рядовая внешность, к ней бы отнеслись более терпимо. А так: ага, всем понятно!»

Шквал критики

В украинском МИД, отвечая на упреки относительно кандидатуры Илащук, заявили, что назначение на должности послов некадровых дипломатов является «обычной международной практикой». «Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры, как это принято в международной практике, без промедлений предоставило агреман, не имея никаких оговорок относительно ее работы в Болгарии», — говорилось в комментарии.

Но на этот факт можно смотреть по-разному, предостерегает Константин Елисеев. По его данным, болгарская сторона «с некоторым удивлением ознакомилась с досье креатуры Банковой», но отказать в агремане не могла. «Отказ означал бы крайне недружественный шаг по отношению к нашей стране, которая сейчас спасает мир от российского нашествия, чего София не могла себе позволить. Но для себя болгарская сторона сделала соответствующие выводы. Обидно, что, учитывая качество кандидатуры нашего посла, мы значительно усилили позиции скептиков в Болгарии, которых немало сегодня у власти», — отметил дипломат.

Болгария — одно из самых проблемных для Украины государств ЕС и НАТО, пишет в Европейской правде журналист Сергей Сидоренко. Блокаду поставок оружия удалось прорвать только спустя 10 месяцев войны, и это понравилось далеко не всей софийской политической верхушке; кроме того, мощное российское влияние в Болгарии существовало исторически, оно заметно до сих пор. Агреман в этих условиях совсем не показатель профессиональности Илащук, считает Сидоренко: «Для властей Болгарии назначение непрофессионального украинского посла — это лучший возможный вариант, потому что означает уменьшение давления Киева, уменьшение конфликтности».

Еще более категорично высказался главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. По его словам, назначение нанесет ущерб отношениям Украины с одной из важнейших стран — производителей вооружения советских образцов, а также сыграет в пользу России.

«Илащук, которая, согласно биографии, никогда не сталкивалась ни с военным делом, ни с дипломатией, ни с политикой, и не имеет опыта государственной службы вообще, не сможет в эти критические месяцы адекватно действовать в национальных интересах Украины. А платить за это безответственное назначение посла, за меньшие объемы снабжения снарядов, чем мы могли бы получить, будет, конечно, не Офис президента, будут своей жизнью украинские воины, которым не хватает вооружения на фронте», — заявил Бутусов.

Где выход?

29 декабря Олеся Илащук в своем Telegram написала, что вопрос о ее биографии не является приоритетным. По ее словам, «неуклюжие журналисты» пытаются хайповать на домыслах, ставя под сомнение компетентность правительства и президента и устраивая «бардак в Интернете». «Те, кто пишет статьи без доказательств и извращает факты на свой лад, расшатывает наше общество во время военного положения, — работают на врага», — безапелляционно заявила гештальт-терапевт.

Илащук в годы работы в ювелирной фирме Джемма / Фото: Олеся Илащук / Facebook

Такой способ ее коммуникации с обществом отнюдь не снял удивление специалистов-международников относительно процедуры выбора кандидатуры на важную дипломатическую должность. Европравде не удалось найти ответ на вопрос, кто персонально лоббировал назначение, но, как говорится в статье, это был кто-то из Офиса президента, и точно не люди из ведомства Дмитрия Кулебы.

«Решение относительно посла, которое означает разрушение и без того не идеальных позиций Украины в Болгарии, должно быть отменено. К сожалению, уверенности в том, что Банковая сделает этот шаг, немного. Пока у Зеленского „идут в отказ“, отказываются признавать очевидное и придумывают оправдание очевидно ошибочному кадровому решению, способному нанести серьезный вред стране», — пишет журналист Сергей Сидоренко.

27 декабря зарегистрирована электронная петиция с требованием к Зеленскому уволить Илащук с должности посла в Болгарии.

…Илащук — не первый посол, чье назначение при президентстве Зеленского вызвало скандал.

В мае 2022 года главой дипмиссии Украины в Словении стал бывший министр обороны Андрей Таран. Перед увольнением из военного ведомства генерала обвиняли в провале программы оборонных закупок.

В ноябре 2022-го послом в Швейцарии стала Ирина Венедиктова. Несколькими месяцами ранее по представлению Зеленского Верховная Рада уволила ее с должности генпрокурора, ее деятельность в первые месяцы российского вторжения трактовалась Банковой как неудовлетворительная.