Подозреваемому в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Олегу Волошину грозит 15 лет тюрьмы. Дело направили в суд 1 мая, 10:15 Олег Волошин (Фото:ОПЗЖ)

Следователи завершили досудебное расследование относительно подозреваемого в госизмене экс-нардепа от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Олега Волошина. Обвинительный акт направили в суд.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Там установили, что в последние годы Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы РФ и «вел подрывную деятельность против Украины».

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«По данным контрразведки СБУ, Волошин целенаправленно пытался манипулировать общественным мнением украинских граждан в интересах страны-агрессора», — заявили в Службе безопасности Украины.



Там рассказали, что Волошин также публично оправдывал создание и деятельность террористической организации «Л/ДНР». Кроме того, правоохранители задокументировали факт причинения экс-нардепом умышленных телесных повреждений другому гражданину.

Перед полномасштабным вторжением России Волошин сбежал из Украины и сейчас скрывается в РФ. Прокуроры будут ходатайствовать о специальном судебном разбирательстве для привлечения его к ответственности, заявили в СБУ.

В целом Волошину грозит до 15 лет за решеткой по двум статьям:

ч. 1 ст. 111 ( государственная измена);

государственная измена); ч. 1 ст. 125 ( нанесение умышленного легкого телесного повреждения).

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24 февраля Верховная Рада лишила Волошина мандата. В январе 2022 года США ввели против него санкции за «дестабилизацию в Украине».

