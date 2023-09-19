Кабмин уволил Котенко с должности омбудсмена по вопросам пропавших без вести 19 сентября, 14:22 Котенко подал в отставку шесть дней назад (Фото:Олег Котенко/Facebook)

Во вторник, 19 сентября, Кабмин уволил Олега Котенко с должности уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

Шесть дней назад Котенко подал в отставку. Перед этим Кабмин ограничил его полномочия, передав их Генштабу ВСУ и МВД Украины.

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В своем посте в Facebook он отметил, что вместе с командой будет продолжать помогать членам семей пропавших без вести уже на общественных началах.

Перед этим стало известно, что в Украине ликвидируют Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.

В Минреинтеграции это отвергли, объяснив, что речь идет о межведомственном перераспределении функций.