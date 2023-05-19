Предателя Царева лишили почетной грамоты Кабмина 19 мая, 18:27 Олег Царев (Фото:Олег Царев/Facebook)

Кабинет министров на своем заседании принял решение лишить подозреваемого в госизмене экс-нардепа Олега Царева своей почетной грамоты.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве пообещали, что в будущем планируют лишать почетной грамоты лиц, которые оказались в санкционных списках. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

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«Ведь люди, которые предали нашу страну, не достойны любой государственной награды», — отметил министр правительства Олег Немчинов.

Сейчас процедура лишения почетной грамоты может применяться только в случае совершения награжденным лицом умышленного преступления.

Лишение Царева награды состоялось в связи с приговором Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 года.

3 мая 2022 года Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил бывшего народного депутата и бывшего кандидата в президенты Украины Олега Царева к 12 годам лишения свободы с лишением первого ранга госслужащего и права занимать властные должности на три года.

В сентябре 2022 года Царев получил новое уголовное дело за попытку «дойти до Киева» с оккупантами.

По данным следствия, 24 февраля 2022 он пересек границу Украины и прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать РФ устанавливать там оккупационный режим.