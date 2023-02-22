В Раду поступило заявление Волошина о сложении депутатского мандата, его подозревают в госизмене
10 февраля нардепу Олегу Волошину сообщили о подозрении в госизмене (Фото:ОПЗЖ)
Нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Олег Волошин написал заявление о сложении депутатских полномочий, оно уже поступило в Верховную Раду.
Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в своем Facebook.
Он добавил, что Рада не будет затягивать с рассмотрением заявления.
В тексте говорится, что решение принято «в соответствии с Конституцией Украины».
10 февраля Волошину сообщили о подозрении в госизмене. На данный момент он скрывается за границей.
По данным следствия, в течение 2020—2021 годов нардеп способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. Контрразведка СБУ собрала соответствующие доказательства.
2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.
29 января нардеп от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других представителей ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которых перед этим лишили украинского гражданства.
6 февраля мандата лишили нардепа Игоря Абрамовича.
28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.
15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.