Нардепу от ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в госизмене
Олег Волошин (Фото:ОПЗЖ)
Народный депутат от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Олег Волошин получил подозрение в государственной измене от Службы безопасности Украины. Сейчас он скрывается за границей.
Об этом сообщает СБУ в пятницу, 10 февраля.
Согласно материалам следствия, в течение 2020—2021 годов нардеп способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. Контрразведка СБУ собрала соответствующие доказательства.
«Среди прочего, Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью», — заявили в СБУ.
Генеральный прокурор уже составил сообщение о подозрении Волошину. СБУ и ГБР проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.
29 января депутат Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления на сложение мандатов. 3 февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что заявления нардепов пока не зарегистрированы в аппарате парламента, но, по его информации, «документы уже направляются на Грушевского».
В январе 2022 года США ввели санкции против Волошина за «дестабилизацию» в Украине.