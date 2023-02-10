Нардепу от ОПЗЖ Волошину сообщили о подозрении в госизмене 10 февраля, 11:45 Олег Волошин (Фото:ОПЗЖ)

Народный депутат от запрещенной Оппозиционной платформы — За жизнь Олег Волошин получил подозрение в государственной измене от Службы безопасности Украины. Сейчас он скрывается за границей.

Об этом сообщает СБУ в пятницу, 10 февраля.

Согласно материалам следствия, в течение 2020—2021 годов нардеп способствовал военно-политическому руководству РФ в подрывной деятельности против Украины. Контрразведка СБУ собрала соответствующие доказательства.

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«Среди прочего, Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью», — заявили в СБУ.

Генеральный прокурор уже составил сообщение о подозрении Волошину. СБУ и ГБР проводят следственные действия по адресу регистрации фигуранта и его родственников и связей.

29 января депутат Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления на сложение мандатов. 3 февраля глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что заявления нардепов пока не зарегистрированы в аппарате парламента, но, по его информации, «документы уже направляются на Грушевского».

В январе 2022 года США ввели санкции против Волошина за «дестабилизацию» в Украине.

