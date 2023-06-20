Пять секретов Олега Татарова. Почему токсичного заместителя Андрея Ермака никогда не уволят из Офиса президента 20 июня, 08:11 NV Премиум Вполне вероятно, что Олег Татаров останется в нынешнем Офисе президента навсегда (Фото:ti-ukraine.org)

Олег Татаров, замглавы ОП, сохранит должность куратора правоохранительной системы в послевоенной Украине. NV, опираясь на источники в окружении Владимира Зеленского, называет пять главных причин, которые указывают именно на такой сценарий

Олега Татарова — заместителя Андрея Ермака, главы Офиса президента — утвердили на должность координатора правоохранительных органов в офисе президента Зеленского три года назад, летом 2020-го. Решение далось президенту нелегко: от первого собеседования на Банковой до подписания указа о назначении Татарова прошло почти полгода. Глава государства взвешивал риски приглашения на должность чиновника, получившего в медиа амплуа «соратника Януковича» и «спикера МВД» во время уголовных преследований и убийств участников Революции Достоинства. 30 общественных организаций и правозащитников призвали президента избавиться от Татарова. На Банковой общественной критики не расслышали.



Видео дня

И не слышат уже три года.

Накануне большой войны Татаров приобрел функционал неформального куратора всего правоохранительного блока в стране. Его коллеги, однокурсники и связанные с ним чиновники постепенно рассредоточились по разным правоохранительным органам и госведомствам (ГПУ, ГБР, БЭБ, АРМА, МВД, комитет в ВР и др.).

Нескольких собеседников во власти признаются NV: Татаров так врос в управленческую вертикаль, что им остается лишь оправдывать его пребывание во властных рядах. К тому же, они не видят ни одного сценария, при котором глава государства прогонит Татарова с Банковой даже в условиях послевоенной перезагрузки власти.

В чем секрет его политической живучести?





1. Гарант телефонного права и менеджер системы, выстроенной Портновым.

Заместитель Ермака оказался одним из незаменимых менеджеров в команде Владимира Зеленского в качестве провайдера «правильных решений» в судебной и правоохранительной системе. Другими словами, на него полагаются в вопросах сопровождения хода криминальных расследований и судебных тяжб по нужным для Банковой сценариям.

