Коллективное воздействие. Олег Татаров и еще два заместителя Ермака влияют на АРМА — источники NV 1 июня, 18:51 Олег Татаров (Фото:zib.com.ua)

Олег Татаров, Ростислав Шурма и Андрей Смирнов — три заместителя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака влияют на кадровый состав, а также курируют операционную деятельность агентства по розыску и управлению активами (АРМА).



Об этом говорится в статье NV: Черная дыра. Почему Зеленский не может просто разогнать АРМА — разбор NV

Александр Леменов, соучредитель StateWatch уверен: руководство АРМА согласовывает все крупные сделки с ОП. По его версии, на такие решения может влиять Ростислав Шурма.



Ярослав Железняк, первый заместитель налогового комитета ВР также связывал Шурму в одном из кейсов, с аукционом АРМА по продаже минеральных удобрений.

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«Никто не знал, где находится аммиак, потом было совещание в Офисе президента, Ростислав Шурма за это отвечал. После этого резко начали продавать, продавали непрозрачно… Если государство не получило полмиллиарда гривен, то мне кажется, что слово „схема“ — самое культурное слово, которое можно подобрать под эту ситуацию», — комментировал Ярослав Железняк, скандал с продажей удобрений в эфире Громадського радио.

В ОП отрицают какое-либо влияние Шурмы. «Ростислав не руководит АРМА. Она не входит в сферу его ответственности», — ответили NV в пресс-службе ОП.

Сразу несколько собеседников редакции из числа депутатов и общественного сектора считают, что другой заместитель Ермака Олег Татаров как минимум влияет на кадровый состав топ-менеджмента АРМА.

По словам двух собеседников, причастных к попыткам реформировать АРМА в девятом созыве ВР, нынешний руководитель Дмитрий Жоравович получил главное кресло в агентстве по его протекции. Татаров не ответил на просьбу NV прокомментировать связи с Жоравовичем. Сам временный глава агентства отрицает любую постороннюю помощь.

«На должность и.о. председателя АРМА меня назначили распоряжением Кабмина. Какого-либо отдельного приглашения от чиновников, Офиса президента или других структур я не получал», — написал он NV.

Если Татаров искал кадры для АРМА, то Андрей Смирнов, заместитель Ермака по взаимодействию с судебной вертикалью, эти кадры старался держать в твердых руках. Смирнов регулярно контактировал с прошлым руководством АРМА, приглашая их к себе в кабинет. «В один день он мог их (руководство АРМА. — Ред.) обвинять, в работе на Коломойского и заставлять писать заявление [об отставке]. Они писали. В другой, Андрей [Смирнов] проявлял снисхождение и мог оставить человека на должности еще на какое-то время», — рассказал NV бывший сотрудник агентства. Смирнов же не успел ответить редакции к моменту публикации.