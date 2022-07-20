«Татаровщина». Как заместитель главы Офиса президента «заложил три мины» в назначение антикоррупционного прокурора — интервью с Юрчишиным

20 июля, 17:15
Эксклюзив НВ
Ярослав Юрчишин (Фото:Ярослав Юрчишин / Facebook)

Ярослав Юрчишин (Фото:Ярослав Юрчишин / Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Журналист-расследователь Bihus.info Даниил Мокрик уже рассказывал, что смена главы СБУ и генпрокурора усиливают позиции заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Мокрик предполагает, что произошла комбинация: «Вместо того чтобы Татаров получил то, что хочет в [Специализированной антикоррупционной прокуратуре], ему дают большее влияние в СБУ и Офисе генпрокурора».

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Наконец, после полугода промедления с завершением конкурса после кадровых изменений в силовых структурах комиссия все же приняла решение. Теперь генеральный прокурор должен рассмотреть представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Однако нардеп Ярослав Юрчишин считает, что чиновник ОП и сейчас «заложил по меньшей мере три мины», чтобы оттянуть назначение или при необходимости отстранить Клименко от занимаемой должности. В интервью Радио НВ Юрчишин подробно объяснил, как Татаров может повлиять на назначение и работу руководителя САП.

https://www.youtube.com/watch?v=kN7fktqA9wI

— Что будет с назначением руководителя АП? Это вопрос, на котором заостряют внимание наши партнеры, от чего зависит поставка Украине оружия. Во-вторых, это важный вопрос работы антикоррупционной инфраструктуры. Человек, возглавляющий Офис генерального прокурора, должен назначать руководителя САП. Конкурс прошел, есть его победитель. Но дело буксовало длительное время, как оно будет развиваться дальше?

— Думаю, что технология Татарова, курировавшего этот конкурс, следующая: если нельзя не назначить, то назначить, но создать столько процедурных нарушений, чтобы можно было в любой момент попытаться снять [руководителя САП] при необходимости. Объясняю, что происходит. Первое — комиссия так и не назвала победителя. Они объявили результаты и рекомендовали генеральному прокурору назначить на должность руководителя г-на Клименко, а его заместителем — второго кандидата в конкурсе при условии прохождения ими специальной проверки.

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И тут какая казуистика: эту проверку они уже проходили, когда подавали документы на конкурс, и во второй раз ее проходить не нужно. Но в решении комиссии это есть. Руководитель САП Клименко уже в свое время доказал, что способен начинать достаточно серьезные расследования, такие как расследования против Онищенко, Насирова, Гладковского, из последних против Татарова все веские фамилии. Это не только заслуга Клименко — он работал прямо в департаменте, занимающемся такими делами. Если он снова начнет расследовать не тех, кого следовало бы расследовать, то всегда можно ссылаться: в решении комиссии же была спецпроверка, мы ее провели, а она закрытая. Есть основания, не позволяющие фактически исполнять обязанности [руководителя САП]. И отстранение.

Второй момент с этой проверкой. А ее нельзя провести, потому что у нас, согласно законодательству, во время военного положения спецпроверка не проводится. Соответственно, можно просто не назначать [руководителя САП] и ждать, когда можно будет провести спецпроверку, то есть, по меньшей мере, до завершения военного положения. Думаю, по этому сценарию не пойдут по той причине, которую вы называли, нам нужно оружие.

— Это не найдет понимания наших партнеров.

— Ни у общества, ни у партнеров, и даже у части команды президента, наверное, тоже не найдет.

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Александр Клименко Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Радио НВ Офис президента Украины Ярослав Юрчишин Офис генерального прокурора Олег Татаров Алексей Симоненко

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