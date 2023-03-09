Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией

9 марта, 21:51
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем командующего Нацгвардией Украины генерал-майора Олега Сахона. Указ опубликован на сайте главы государства.

Олег Сахон ранее был начальником Восточного территориального управления Нацгвардии, после начала полномасштабной войны защищал Харьков, сообщают Факты. Награжден в том числе орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом Данила Галицкого.

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11 февраля президент уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нацгвардия Украины Указ Владимир Зеленский Национальная гвардия Украины (НГУ)

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