Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардией
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем командующего Нацгвардией Украины генерал-майора Олега Сахона. Указ опубликован на сайте главы государства.
Олег Сахон ранее был начальником Восточного территориального управления Нацгвардии, после начала полномасштабной войны защищал Харьков, сообщают Факты. Награжден в том числе орденом Богдана Хмельницкого III степени, орденом Данила Галицкого.
11 февраля президент уволил заместителя командующего Национальной гвардией Руслана Дзюбу.