МИД Украины раскритиковал Венгрию за ее лояльность к РФ даже после удара по Закарпатью

5 мая, 10:20
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МИД Украины напомнил, что на Закарпатье проживает крупная венгерская община (Фото:МИД)

МИД Украины напомнил, что на Закарпатье проживает крупная венгерская община (Фото:МИД)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали реакцию Будапешта на ракетный удар РФ по Закарпатской области, граничащей с Венгрией.

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Целью атаки была транспортная инфраструктура региона, через который страны запада направляют Украине помощь для противостояния кремлевскому режиму.

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В то же время МИД Венгрии продолжает выступать против предоставления Украине оружие для защиты от российской агрессии.

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«Военные грузы союзников для Украины, если их будут везти через венгерско-украинскую границу, могут стать целями для атаки РФ», — заявил представитель ведомства Томаш Менцер.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии НВ, что ракетный удар российских войск по региону, где проживает крупная венгерская община — это очередное свидетельство того, что война касается всей Европы.

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По его словам, не стоит надеяться, что «политические уступки утолят агрессивные аппетиты» РФ.

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«Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него нет партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств. Без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе», — пояснил дипломат.

Николенко подчеркнул, что не желает венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы, однако отметил, что «Европа не существует в вакууме».

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«Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира… Мы надеемся, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи», — добавил он.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Венгрия Российская агрессия МИД Украины Закарпатье Закарпатская область Война России против Украины

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