МИД Украины раскритиковал Венгрию за ее лояльность к РФ даже после удара по Закарпатью 5 мая, 10:20 Цей матеріал також доступний українською МИД Украины напомнил, что на Закарпатье проживает крупная венгерская община (Фото:МИД)

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали реакцию Будапешта на ракетный удар РФ по Закарпатской области, граничащей с Венгрией.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Целью атаки была транспортная инфраструктура региона, через который страны запада направляют Украине помощь для противостояния кремлевскому режиму.

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В то же время МИД Венгрии продолжает выступать против предоставления Украине оружие для защиты от российской агрессии.

«Военные грузы союзников для Украины, если их будут везти через венгерско-украинскую границу, могут стать целями для атаки РФ», — заявил представитель ведомства Томаш Менцер.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии НВ, что ракетный удар российских войск по региону, где проживает крупная венгерская община — это очередное свидетельство того, что война касается всей Европы.

По его словам, не стоит надеяться, что «политические уступки утолят агрессивные аппетиты» РФ.

«Путин не различает национальностей, когда отдает приказы своим войскам уничтожать людей. Для него нет партнеров или союзников. Он обязательно нанесет коварный удар. Это только вопрос времени и обстоятельств. Без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии. Ударом по Закарпатью Путин приблизил войну еще ближе к венгерской границе», — пояснил дипломат.

Николенко подчеркнул, что не желает венгерскому народу переживать ужасы, через которые сейчас проходят украинцы, однако отметил, что «Европа не существует в вакууме».

«Каждая европейская страна должна прилагать усилия для установления мира… Мы надеемся, что Венгрия будет способствовать единству в ЕС, в том числе и в части введения эмбарго в отношении российской нефти и предоставления Украине военной помощи», — добавил он.

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