Экс-глава СБУ в Крыму Кулинич регулярно встречался с митрополитом УПЦ МП Онуфрием — СМИ 24 июля, 15:16 Кулинича задержали по подозрению в госизмене, его ждет суд (Фото:ГБР)

Подозреваемый в госизмене экс-глава СБУ в Крыму Олег Кулинич регулярно ездил на встречи к митрополиту УПЦ МП Онуфрию, пишет ВВС Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.

В материале издания говорится, что Кулинича и экс-главу СБУ Ивана Баканова связывала традиционная религия.

«Баканов не скрывал, что является активным прихожанином УПЦ МП. Достаточно религиозным человеком является и Кулинич, тоже верующий этой церкви. Источники в СБУ утверждают, что последний даже здоровался со всеми „Спаси Господи“ и регулярно ездил на встречи к предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию», — отмечает издание.

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Там также опровергаются версии о том, что Баканов и Кулинич познакомились в религиозной секте АллатРа.

Отмечается, что впервые они встретились в 2019 году во время президентской избирательной кампании.

Тогда представители команды нынешнего президента Владимира Зеленского, которые организовывали работу избирательного штаба, среди которых был и Баканов, объездили страну в поисках экспертов, которые консультировали бы команду по разным вопросам. По данным ВВС Украины, именно так и произошло знакомство с Кулиничем.

16 июля 2022 года Кулинича задержали во время спецоперации ГБР и СБУ.

По данным следствия, он сотрудничал с ФСБ РФ и получил оперативный псевдоним Котыгорошко, а его деятельность курировал так называемый «политический офис» в Москве, который организовали по заданию российской спецслужбы экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев.

По версии следствия, еще до начала полномасштабного вторжения России Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, занимался расстановкой «своих людей» в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

Кулиничу выдвинули обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

