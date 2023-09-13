Омбудсмен по вопросам пропавших без вести Котенко подаст в отставку. Кабмин ограничил его полномочия

13 сентября, 11:57
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Олег Котенко (Фото:Олег Котенко/Facebook)

Олег Котенко (Фото:Олег Котенко/Facebook)

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко уйдет в отставку. Накануне Кабинет министров Украины ограничил его полномочия.

Об этом сообщили в Telegram Котенка в среду, 13 сентября.

12 сентября правительство внесло изменения в перечень его полномочий на должности.

Переговоры с Россией о возвращении тел передали Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными, деятельность поисковых групп — Генштабу ВСУ, а работу с Единым реестром пропавших без вести — министерству внутренних дел.

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«Многие планы мы пока не успели реализовать, но надеемся, что работа по поиску пропавших будет продолжаться государством до тех пор, пока не будут найдены и возвращены все жертвы этой ужасной войны», — заявила команда Котенко.

Сейчас он находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области, а после возвращения планирует подать заявление об отставке. В посте сказано, что после ее утверждения Котенко продолжит свою деятельность в формате общественной работы.

Ранее Олег Котенко заявил, что в Украине ликвидируют Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих. В Минреинтеграции это отвергли, объяснив, что речь идет о межведомственном перераспределении функций. Котенко занимает должность с 20 мая 2022 года.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Омбудсмен Пропавшие без вести Отставка Война России против Украины

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