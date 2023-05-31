Зеленский назначил нового главу Одесской ОВА 31 мая, 15:39 Олег Кипер (Фото:Олег Кипер/Facebook)

Президент Владимир Зеленский назначил главой Одесской ОВА главу прокуратуры Киева Олега Кипера. Указ был опубликован на сайте главы государства в среду, 31 мая.

Кабинет министров 30 мая согласовал назначение Кипера.

15 марта Зеленский подписал указы об увольнении глав нескольких ОВА, в том числе Одесской — полковника Максима Марченко. Он возглавлял Одесскую ОВА со 2 марта 2022 года. После увольнения Марченко говорил, что планирует вернуться в ряды ВСУ.



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Олег Кипер родился в селе Тымково Одесской области в 1980-м. В 2002-м закончил Одесскую национальную юридическую академию по специальности Правоведение.

С 2001 года работал в органах прокуратуры сначала в Одесской, а затем в Ивано-Франковской областях. Был заместителем начальника управления — начальником отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года тогдашня генпрокурорка Ирина Венедиктова назначила Кипера заместителем прокурора Киева, через три месяца он стал руководить городской прокуратурой.

До назначения в столичную прокуратуру был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кипер подпадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

Летом 2022 года в СМИ появлялась информация, что Кипер может стать новым генпрокурорм после увольнения Ирины Венедиктовой.