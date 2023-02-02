Главный прокурор Киева Олег Кипер провел десять дней новогоднего отпуска за границей — Схемы 2 февраля, 14:19 Олег Кипер (Фото:Олег Кипер/Facebook)

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер провел десять дней во время новогодних праздников в отпуске за границой, выяснили Схемы. Он объясняет поездку «семейными обстоятельствами».

По данным журналистов, Кипер выехал из Украины 29 декабря 2022 года через границу с Польшей и вернулся 8 января 2023-го. Он подтвердил Схемам, что был именно в отпуске, который, по его словам, «не был праздничным или новогодним». Страну отдыха он называть отказался.

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Главный прокурор Киева объясняет это соображениями безопасности, поскольку его жена летом «сменила российское гражданство на украинскою в связи с событиями, связанными с войной РФ против Украины».

«В конце декабря 2022 года в связи с возникшими семейными обстоятельствами и необходимостью выезда за границу мною было подано заявление о предоставлении мне отпуска с возможностью выезда за границу. Все документы о праве выезда за границу были предоставлены компетентным органам для рассмотрения и после их изучения и выяснения оснований, ими было предоставлено соответствующее разрешение», — говорится в ответе Кипера, который Схемам передала его пресс-служба.

Журналист Михаил Ткач сообщил, что, по данным УП, Кипер отдыхал в Вене. Он опубликовал приказ об отпуске от генпрокурора Андрея Костина.



По словам прокурора, во время полномасштабной войны он дважды выезжал из Украины в частных целях. Кипер рассказал, что кроме новогоднего отпуска ездил в отпуск в Австрию в августе 2022-го для «лечения». Он предоставил Схемам квитанцию об оплате медицинских услуг в одной из венских частных клиник на сумму 1,5 тысячи евро.

Также журналисты выяснили, что на момент публикации российский паспорт супруги прокурора Ирины Кипер до сих пор не аннулирован. Его действительность они проверили с помощью официального сервиса МВД России. Среди недействительных этот паспорт не значится, а на официальном сайте Федеральной налоговой службы России Схемы обнаружили ее индивидуальный номер налогоплательщика.

Фото: Схемы/RFE/RL

Олег Кипер работал в органах прокуратуры с 2001 года сначала в Одесской, а затем в Ивано-Франковской областях. Он также был замначальника управления — начальником отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года тогдашняя генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность зампрокурора Киева, уже через три месяца он стал руководить ведомством.

До назначения в столичную прокуратуры Кипер был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Он подпадал под закон о люстрации, но в 2019 году Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора и назвал люстрацию Кипера безосновательной.

27 января Кабинет министров по поручению СНБО принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу во время войны без уважительных причин. Это касается и что непригодных к военной службе госслужащих.



24 января после скандала с отдыхом в Испании уволили замгенпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным журналистов, провел там в отпуске десять дней. А через несколько дней из фракции и партии Слуга народа исключили народного депутата Николая Тищенко из-за поездки в Таиланд.

