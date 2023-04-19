Участник всех революций независимой Украины и «громкий» парламентарий: 10 фактов об экс-нардепе Олеге Барне
Олег Барна во время первых акций Евромайдана в центре Киева, декабрь 2013 года (Фото:Николай Василечко)
18 апреля стало известно, что на фронте предположительно погиб Олег Барна, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко и военнослужащий ВСУ.
О гибели Барны вечером 18 апреля сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. В то же время Мирослав Семенюк, пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, где служил Барна, сказал Суспільному, что его тело еще не эвакуировали с поля боя, однако «все указывает на то, что он погиб».
Впоследствии пятый президент Петр Порошенко сообщил, что, по словам младшего брата Барны Степана, который сейчас также служит в ВСУ, бригада пока не подтверждает его гибель и «тела никто не видел».
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что пока тело не найдено и не идентифицировано, человек считается пропавшим без вести. «Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета. Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад
На фоне сообщений о гибели Олега Барны NV напоминает несколько важных фактов о нем.
1. Педагог и школьный учитель
Олег Барна родился 18 апреля 1967 года в Тернопольской области в семье преподавателей и получил педагогическое образование: в 1991 году он окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института. Позже получил также специальности менеджера системы образования (1995) и юриста (2008).
В 1985—1987 годах проходил службу в армии. Некоторое время работал школьным учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки. Уже гораздо позже был также ассистентом кафедры истории Украины, археологии и специальных отраслей исторических наук Тернопольского национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка.
2. Участник революции на граните
В октябре 1990 года Олег Барна, тогда студент-пятикурсник, участвовал в Революции на граните в Киеве — студенческих акциях за смену правительства в Украине и ее выход из СССР.
3. Участник забастовок и движения Украина без Кучмы
В 1996—1999 годах Олег Барна был одним из активных организаторов забастовок учителей в его родном Чертковском районе Тернопольской области.
В 2000 году возглавил в том же районе акцию Украины без Кучмы. А уже в 2001 году участвовал в этом движении в Киеве: в частности, перед стенами Верховной Рады и администрации Леонида Кучмы Барна провел акцию символических похорон «политических трупов кучмократии» в знак протеста против увольнения Виктора Ющенко с должности премьер-министра.
4. Начало политической карьеры: БЮТ и сотрудничество с Ющенко
В 2001—2002 годах Олег Барна, по рекомендации народных депутатов от партии Собор Левка Лукьяненко и Анатолия Матвиенко, возглавил окружной штаб БЮТ на парламентских выборах 2002 года.
Во время Оранжевой революции и президентских выборов осенью 2004 года Барна был координатором, а во втором повторном туре — руководителем Чугуевского районного штаба Виктора Ющенко в Харьковской области.
5. Сельский голова
В 2002—2010 годах Олег Барна две каденции подряд был поселковым головой в поселке Нагорянка (Чертковский район Тернопольской области).
6. Активист Революции достоинства
Барна был активным участником Евромайдана в Чортковском районе, а затем и Революции достоинства в Киеве. Получил ранение в голову и другие травмы во время противостояния 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.
7. Участник АТО
В июле 2014 года Олег Барна добровольцем примкнул к ВСУ. В зоне АТО был бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командиром минометного расчета.
Позже, уже в октябре 2019 года, на основании заключения врачебной комиссии военного госпиталя, Барна получил статус инвалидности ІІІ группы — в результате травм во время Революции достоинства, а также травм и болезней, связанных с выполнением задач в зоне АТО.
8. Народный депутат и фигурант нескольких парламентских скандалов
Олег Барна стал народным депутатом по результатам выборов 26 октября 2014: он победил как кандидат от Блока Петра Порошенко в Чортковском одномандатном избирательном округе № 167 (Тернопольская область). Был депутатом Верховной Рады 8-го созыва в 2014—2019 годах.
Вместе с другими депутатами-ветеранами АТО входил в депутатскую группу, участвовавшую в совещаниях министра обороны по вопросам развития и реформирования ВСУ.
В то же время Барна отличился несколькими скандалами — и в роли депутата, и позже. Среди них:
- " вынес" Яценюка: 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Украины Арсения Яценюка Олег Барна, подойдя к нему с букетом цветов, предложил покинуть трибуну, а затем физически пытался «вынести» премьера подальше от трибуны — попытки помешать Барне переросли в драку в Раде;
- 1 сентября 2015 года произошла потасовка Барны с депутатом фракции от Радикальной партии Олега Ляшко Юрием Чижмарем в помещении телеканала NewsOne. В то время Чижмарь был главой Тернопольской ОГА.
- 14 мая 2021 стал участником драки с нардепом от Слуги народа Дмитрием Соломчуком во время телешоу о рынке земли на канале ПравдаТут. На основании обращения Соломчука, Нацполиция впоследствии проводила расследование по ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений), которая предусматривала административную ответственность.
9. Фигурант российских «санкционных списков»
Власти России признавали политическую и общественную деятельность Олега Барны враждебной РФ, его ежегодно вносили в санкционные списки. 30 октября 2018 года на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке одну из цитат Олега Барны («Росіяни — це не нація, навіть не народ. Це байстрюки татаро-монгольської орди без своєї історії, культури, віри, які вони постійно крали в інших народів, на яких нападали»), возмущаясь, зачитывал Василий Небензя, постоянный представитель страны-агрессора РФ в ООН.
10. Военнослужащий ВСУ после полномасштабного вторжения
После начала большого российского вторжения в Украину Олег Барна пошел добровольцем в военкомат, уже в феврале 2022 был зачислен на должность командира гранатометного отделения. Служил в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Вероятно, погиб во время боевых действий 17 апреля 2023 года в районе Павловки Донецкой области.