Участник всех революций независимой Украины и «громкий» парламентарий: 10 фактов об экс-нардепе Олеге Барне 19 апреля, 12:21 Олег Барна во время первых акций Евромайдана в центре Киева, декабрь 2013 года (Фото:Николай Василечко)

18 апреля стало известно, что на фронте предположительно погиб Олег Барна, бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко и военнослужащий ВСУ.

О гибели Барны вечером 18 апреля сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. В то же время Мирослав Семенюк, пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, где служил Барна, сказал Суспільному, что его тело еще не эвакуировали с поля боя, однако «все указывает на то, что он погиб».

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Впоследствии пятый президент Петр Порошенко сообщил, что, по словам младшего брата Барны Степана, который сейчас также служит в ВСУ, бригада пока не подтверждает его гибель и «тела никто не видел».



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что пока тело не найдено и не идентифицировано, человек считается пропавшим без вести. «Родственники не должны узнавать о гибели военнослужащего из Интернета. Правом сообщать эту информацию наделены ТЦК СП. Не командиры, не побратимы, не официальные страницы бригад и т. д. Сотрудники ТЦК СП имеют опыт и специально обучены таким коммуникациям», — заявила Маляр.

На фоне сообщений о гибели Олега Барны NV напоминает несколько важных фактов о нем.

1. Педагог и школьный учитель

Олег Барна родился 18 апреля 1967 года в Тернопольской области в семье преподавателей и получил педагогическое образование: в 1991 году он окончил физико-математический факультет Тернопольского педагогического института. Позже получил также специальности менеджера системы образования (1995) и юриста (2008).

В 1985—1987 годах проходил службу в армии. Некоторое время работал школьным учителем математики, физики, информатики, допризывной подготовки. Уже гораздо позже был также ассистентом кафедры истории Украины, археологии и специальных отраслей исторических наук Тернопольского национального педагогического университета им. Владимира Гнатюка.

2. Участник революции на граните

В октябре 1990 года Олег Барна, тогда студент-пятикурсник, участвовал в Революции на граните в Киеве — студенческих акциях за смену правительства в Украине и ее выход из СССР.

3. Участник забастовок и движения Украина без Кучмы

В 1996—1999 годах Олег Барна был одним из активных организаторов забастовок учителей в его родном Чертковском районе Тернопольской области.



В 2000 году возглавил в том же районе акцию Украины без Кучмы. А уже в 2001 году участвовал в этом движении в Киеве: в частности, перед стенами Верховной Рады и администрации Леонида Кучмы Барна провел акцию символических похорон «политических трупов кучмократии» в знак протеста против увольнения Виктора Ющенко с должности премьер-министра.

4. Начало политической карьеры: БЮТ и сотрудничество с Ющенко

В 2001—2002 годах Олег Барна, по рекомендации народных депутатов от партии Собор Левка Лукьяненко и Анатолия Матвиенко, возглавил окружной штаб БЮТ на парламентских выборах 2002 года.

Во время Оранжевой революции и президентских выборов осенью 2004 года Барна был координатором, а во втором повторном туре — руководителем Чугуевского районного штаба Виктора Ющенко в Харьковской области.

5. Сельский голова

В 2002—2010 годах Олег Барна две каденции подряд был поселковым головой в поселке Нагорянка (Чертковский район Тернопольской области).

6. Активист Революции достоинства

Барна был активным участником Евромайдана в Чортковском районе, а затем и Революции достоинства в Киеве. Получил ранение в голову и другие травмы во время противостояния 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.

7. Участник АТО

В июле 2014 года Олег Барна добровольцем примкнул к ВСУ. В зоне АТО был бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командиром минометного расчета.

Позже, уже в октябре 2019 года, на основании заключения врачебной комиссии военного госпиталя, Барна получил статус инвалидности ІІІ группы — в результате травм во время Революции достоинства, а также травм и болезней, связанных с выполнением задач в зоне АТО.

8. Народный депутат и фигурант нескольких парламентских скандалов

Олег Барна стал народным депутатом по результатам выборов 26 октября 2014: он победил как кандидат от Блока Петра Порошенко в Чортковском одномандатном избирательном округе № 167 (Тернопольская область). Был депутатом Верховной Рады 8-го созыва в 2014—2019 годах.

Вместе с другими депутатами-ветеранами АТО входил в депутатскую группу, участвовавшую в совещаниях министра обороны по вопросам развития и реформирования ВСУ.

В то же время Барна отличился несколькими скандалами — и в роли депутата, и позже. Среди них:

" вынес" Яценюка: 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Украины Арсения Яценюка Олег Барна, подойдя к нему с букетом цветов, предложил покинуть трибуну, а затем физически пытался « вынести» премьера подальше от трибуны — попытки помешать Барне переросли в драку в Раде;

вынес" Яценюка: 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Украины Арсения Яценюка Олег Барна, подойдя к нему с букетом цветов, предложил покинуть трибуну, а затем физически пытался вынести» премьера подальше от трибуны — попытки помешать Барне переросли в драку в Раде; 1 сентября 2015 года произошла потасовка Барны с депутатом фракции от Радикальной партии Олега Ляшко Юрием Чижмарем в помещении телеканала NewsOne. В то время Чижмарь был главой Тернопольской ОГА.

14 мая 2021 стал участником драки с нардепом от Слуги народа Дмитрием Соломчуком во время телешоу о рынке земли на канале ПравдаТут. На основании обращения Соломчука, Нацполиция впоследствии проводила расследование по ст. 125 УК ( нанесение легких телесных повреждений), которая предусматривала административную ответственность.



9. Фигурант российских « санкционных списков»

Власти России признавали политическую и общественную деятельность Олега Барны враждебной РФ, его ежегодно вносили в санкционные списки. 30 октября 2018 года на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке одну из цитат Олега Барны («Росіяни — це не нація, навіть не народ. Це байстрюки татаро-монгольської орди без своєї історії, культури, віри, які вони постійно крали в інших народів, на яких нападали»), возмущаясь, зачитывал Василий Небензя, постоянный представитель страны-агрессора РФ в ООН.

10. Военнослужащий ВСУ после полномасштабного вторжения

После начала большого российского вторжения в Украину Олег Барна пошел добровольцем в военкомат, уже в феврале 2022 был зачислен на должность командира гранатометного отделения. Служил в составе 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша. Вероятно, погиб во время боевых действий 17 апреля 2023 года в районе Павловки Донецкой области.