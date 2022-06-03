Стефанчук пригласил Шольца посетить Украину и выступить в Раде 3 июня, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Стефанчук встретился с Шольцем в Германии (Фото:Maurizio Gambarini)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и пригласил его посетить Украину.

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В интервью телевизионному каналу ARD он отметил, что пригласил также немецкого канцлера выступить в украинском парламенте, который сегодня становится мировой площадкой для всех лидеров, желающих заявить свою позицию, сообщает пресс-служба Аппарата ВР.

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«Он поблагодарил за это приглашение, и я очень надеюсь, что он его примет», — подчеркнул спикер украинского парламента.

Он также добавил, что надеется на положительное решение на саммите Европейского Совета и поддержку Шольца в вопросе предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В мае канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что информация о «нежелании» Киева принять Штайнмайера «мешает» визиту его самого в Украину.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».



12 апреля таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».

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