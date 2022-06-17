Санкции против РФ сохранятся до справедливого соглашения с Украиной — Шольц 17 июня, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц подчеркнул, что никто не вправе диктовать Украине условия такого соглашения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

«Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной», — заверил Шольц.

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При этом он подчеркнул, что определять, какие именно условия будут справедливыми, может только Киев, и никто в Европе не вправе навязывать свое мнение по этому поводу.

Кроме того, канцлер Германии подчеркнул, что его страна никогда не смирится с незаконной аннексией Крыма, поскольку речь идет о «нарушении международного права».

Шольц также отрицает, что изначально колебался в вопросе поставок Украине тяжелого вооружения, за что в итоге подвергался резкой критике.

«Нет смысла что-то делать только потому, что кто-то кричит, или не делать что-то, потому что кто-то кричит», — пояснил он свою позицию.

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