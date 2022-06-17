Санкции против РФ сохранятся до справедливого соглашения с Украиной — Шольц

17 июня, 09:55
Цей матеріал також доступний українською
Олаф Шольц подчеркнул, что никто не вправе диктовать Украине условия такого соглашения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Олаф Шольц подчеркнул, что никто не вправе диктовать Украине условия такого соглашения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава немецкого правительства Олаф Шольц заявил, что санкции против РФ сохранятся до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ZDF.

Читайте также:
Визит Макрона, Шольца и Драги. Лидеры ЕС поддержали статус кандидата на вступление для Украины и обещают не давить в вопросе мира — хроника

«Санкции, которые были ведены, останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто справедливое соглашение с Украиной», — заверил Шольц.

Видео дня

При этом он подчеркнул, что определять, какие именно условия будут справедливыми, может только Киев, и никто в Европе не вправе навязывать свое мнение по этому поводу.

https://www.youtube.com/embed/L2EjoBfTt_k

Кроме того, канцлер Германии подчеркнул, что его страна никогда не смирится с незаконной аннексией Крыма, поскольку речь идет о «нарушении международного права».

Читайте также:
«Иллюзия Путина». Германия исключает возможность мира в Украине на условиях России — Шольц

Шольц также отрицает, что изначально колебался в вопросе поставок Украине тяжелого вооружения, за что в итоге подвергался резкой критике.

«Нет смысла что-то делать только потому, что кто-то кричит, или не делать что-то, потому что кто-то кричит», — пояснил он свою позицию.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Германия Российская агрессия Украина Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X