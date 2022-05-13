«Никаких нацистов при власти в Украине нет»: Шольц рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным 13 мая, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц призвал главу Кремля к немедленному прекращению огня (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

В пятницу, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц связался с главой кремлевского режима Владимиром Путиным, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины и ее последствия.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об итогах переговоров он рассказал у себя в Twitter.

«Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Владимиром Путиным: В Украине должно быть объявлено прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты — ложное. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию», — заявил Шольц.

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В свою очередь Путин пожаловался главе немецкого правительства, что украинские власти якобы «заблокировали» мирные переговоры с РФ.

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