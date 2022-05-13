«Никаких нацистов при власти в Украине нет»: Шольц рассказал о своем телефонном разговоре с Путиным
Олаф Шольц призвал главу Кремля к немедленному прекращению огня (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)
В пятницу, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц связался с главой кремлевского режима Владимиром Путиным, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины и ее последствия.
Война России против Украины — главные события 13 мая
Об итогах переговоров он рассказал у себя в Twitter.
«Три вещи из сегодняшнего длинного телефонного разговора с Владимиром Путиным: В Украине должно быть объявлено прекращение огня как можно скорее. Утверждение, что там правят нацисты — ложное. И я указал на ответственность России за глобальную продовольственную ситуацию», — заявил Шольц.
В свою очередь Путин пожаловался главе немецкого правительства, что украинские власти якобы «заблокировали» мирные переговоры с РФ.
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