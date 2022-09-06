Шольц откровенно игнорирует просьбы Украины предоставить ей танки Leopard 2 — Welt 6 сентября, 15:03 Олаф Шольц игнорирует запросы, хотя немецкая оборонка готова их удовлетворить (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался передать на нужды ВСУ танки Leopard 2, сообщает издание Welt.

С таким запросом к нему ранее обратился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы говорили на эту тему. Мы даже предложили пути, как Германия может поставить эти танки Украине», — рассказал он по итогам встречи.

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В то же время, согласно данным немецких журналистов, которые ссылаются на источники в украинском правительстве, на самом деле переговоры по этому поводу закончились ничем.

При этом, как утверждается, оружейная компания Krauss-Maffei Wegmann, которая производит эти танки, заявила ранее о готовности поставить Украине 100 единиц техники, в том числе запчасти и учебные модули для солдат на общую сумму 1,55 млрд евро, однако данная заявка немецим правительством удовлетворена не была.

Кроме того, в апреле Украина получила предложения от Rheinmetall по поводу покупки 100 БМП Marder и 88 основных боевых танков Leopard 1 на 268 млн евро.

Соответствующие заявки на экспорт были поданы немедленно, но тут спустя пять месяцев администрация Шольца тоже никак на них не отреагировала.

Вместо этого там решили предоставить немецкую технику странам восточной Европы, которые бы, в свою очередь, передали бы Украине свои советские образцы.

«Мы никогда не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — заявил Шольц в конце августа.

По мнению журналистов, это значит, что, пока танки Украине не предоставят США, Германия также не будет этого делать.

В то же время она уже поставила для ВСУ партию САУ, зенитки, бронетранспортеры и другое военное оборудование для противостояния российской агрессии.

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