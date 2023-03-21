Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Оксена Лисового на должность министра образования
Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций единогласно одобрил на должность министра образования кандидатуру директора Малой академики наук Оксена Лисового.
Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Юлия Гришина во вторник, 21 марта.
Накануне комитет по вопросам экономики ВРУ одобрил назначение главой Минстратегпрома Александра Камышина, а комитет по вопросам цифровизации — вице-премьер-министром по вопросам инноваций, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
«Все три кандидатуры готовы для голосования на ближайшем пленарном заседании. Голосов по всем хватает с запасом», — добавил Железняк.
20 марта Верховная Рада отправила в отставку с поста главы МОН Сергея Шкарлета.
Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины. Уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН. С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к армии в качестве добровольца в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.