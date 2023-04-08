«Преподавательница встала в позу». Министр образования дал свою оценку языковому скандалу в Ирпене

8 апреля, 13:04
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Лисовой отметил, что студенты проявили «более высокий уровень сознательности» (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Лисовой отметил, что студенты проявили «более высокий уровень сознательности» (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Недавно назначенный на пост министра образования и науки Украины Оксен Лисовой дал свою оценку скандалу, разгоревшемуся Государственном налоговом университете в Ирпене.

Речь идет об отказе преподавательницы философии Любови Воробьевой вести лекции на государственном языке, как на том настаивали студенты.

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В ответ на их просьбу женщина объяснила, что разговаривать на украинском ей сложно, а кого это не устраивает, тот может не посещать ее занятия.

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«Я вам разрешаю не приходить на лекцию. И в „мудле“, и в учебниках все подается на украинском языке — пожалуйста, можете овладевать там. А когда мы встретимся с вами на экзамене, я с вами обязательно буду разговаривать на русском языке», — заявила Воробьева, однако позже уточнила, что оговорилась, и имела в виду все же украинский.

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В свою очередь Лисовой подчеркнул, что овладение государственным языком зависит только от желания человека.

Министр также отметил, что многие русскоязычные граждане сейчас стараются разговаривать с детьми именно на украинском, не ища каких-то оправданий.

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«Кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком — это прямое нарушение действующего законодательства. В этом случае будут приняты меры. Это очевидно. И не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы выглядит… мягко говоря… несоответствующим ее роли. Образовательное сообщество формирует нацию», — написал он у себя в Facebook.

Лисовой также обратил внимание, что учащиеся, порой, проявляют «более высокий уровень сознательности, чем их преподаватели».

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«Меня, безусловно, вдохновляет активность молодежи, которая не терпит такой позорной позы (ибо это не позиция, а именно поза) и не боится угроз (вспомнилась моя студенческая молодость, когда мы лишались совкового абсурда). С позиции министра образования скажу: не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали его в качестве повода для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство и свободу. И человек (особенно человек в образовании!) должен отдавать себе отчет в своей роли и ответственности в этой борьбе», — добавил он.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Русский язык Министерство образования Украинский язык Ирпень Вузы Скандал Оксен Лисовой

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