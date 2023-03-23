Публично обнародует выводы. Лисовой подал свою диссертацию на проверку на предмет плагиата 23 марта, 10:18 Лисовой заявил, что не будет держаться за звания, а в МОН пришел, чтобы делать реформы (Фото:Оксен Лісовий/Facebook)

Министр образования Оксен Лисовой подал свою диссертацию на проверку на предмет плагиата в Национальное агентство по качеству высшего образования.

Об этом он сообщил в своем Facebook и пообещал отказаться от ученой степени кандитата наук, если плагиат будет обнаружен.

«Не меньше других жду ее результатов. И, как уже говорил, в случае выявления каких-либо нарушений новой культуры академической добродетели, к формированию которой от меня будет особое внимание, откажусь от ученой степени кандидата наук. Только получу вывод — публично все обнародую», — отметил министр.

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Лисовой добавил, что не собирается держаться за какие-либо звания, а в МОН пришел для того, чтобы делать реформы.

«Я пришел в министерство не для этого, а делать реформы и работать на качественное образование глобального уровня. Научные степени и соответствующие доплаты к ним нужны людям, занимающимся наукой, а не другими сферами деятельности», — резюмировал он.

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21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового министром образования вместо Сергея Шкарлета.

Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН). В 2012-м он стал лауреатом Государственной премии Украины в сфере образования, а в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

В день назначения на пост министр Лисового обвинили в присутствия плагиата в его кандидатской диссертации.

Обвинение в плагиате появилось на странице Украинского движения пацифистов в Facebook. Это движение возглавляет пророссийский пропагандист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба, которого ранее обвиняли в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. После начала полномасштабного вторжения он выехал в США по программе Единение ради Украины.

После обвинения Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недоброчестности.

