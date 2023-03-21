Нового министра образования Лисового обвинили в плагиате. В МАН отреагировали 21 марта, 19:54 Оксен Лисовой (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Нового главу Минобразования и науки Оксена Лисового обвинили в присутствия плагиата в его кандидатской диссертации. Малая академия наук, которую возглавляет Лисовой, сообщила, что пришлет диссертацию на несколько авторитетных экспертиз.

Обвинение в плагиате появилось на странице Украинского движения пацифистов в Facebook. Это движение возглавляет пророссийский пропагандист из Ивано-Франковска Руслан Коцаба, которого ранее обвиняли в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. После начала полномасштабного вторжения он выехал в США по программе Единение ради Украины.

Видео дня

«Милитарист и плагиатор Лисовой не может быть министром образования», — говорится в заявлении движения.

В заявлении также представлен анализ автореферата диссертации Лисового Социокультурная самоидентификация личности, опубликованной в 2012 году, в которой, по их словам, содержатся заимствования без ссылок с признаками копирования отдельных словосочетаний из автореферата другой диссертации. Речь идет о работе Арабчука Я.И. Основные факторы социализации личности в поликультурной среде в 2011 году.

После обвинения Оксен Лисовой заявил о своей нулевой толерантности к академической недоброчестности, сообщили в Малой академии наук Украины в комментарии УП.

Министр намерен отправить свою кандидатскую диссертацию на несколько авторитетных экспертиз.

«В случае выявления в его работе нарушений доброчестности Оксен Лисовой готов отказаться от ученой степени кандидата наук и в должности министра формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента», — подчеркнули в МАН.