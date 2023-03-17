Новым министром образования станет Оксен Лисовой — нардеп

17 марта, 21:57
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Оксен Лісовий (Фото:Facebook Оксена Лисового)

Оксен Лісовий (Фото:Facebook Оксена Лисового)

Министром образования и науки Украины станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой после ухода с должности Сергея Шкарлета.

Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.

«Вместо Шкарлета Министром образования будет директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Очень хороший выбор», — пишет Железняк.

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Нардеп добавил, что это не единственные кадровые ротации, которые планируются на ближайшую пленарную неделю.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины. По данным журналистов, он сам подаст заявление об отставке с должности, вероятно, в пятницу, 17 марта.

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Шкарлет возглавлял Минобразования с июня 2020 года сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Рада официально назначила его на должность. За почти три года пребывания Шкарлета в должности неоднократно звучали требования о его отставке.

В феврале до полномасштабного вторжения активисты, педагоги и студенты провели акцию с таким призывом, а студенты Могилянки объявили забастовку с требованием отставки Шкарлета.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Минобразования Ярослав Железняк Сергей Шкарлет

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