Новым министром образования станет Оксен Лисовой — нардеп
Оксен Лісовий (Фото:Facebook Оксена Лисового)
Министром образования и науки Украины станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой после ухода с должности Сергея Шкарлета.
Об этом сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram.
«Вместо Шкарлета Министром образования будет директор Малой академии наук Оксен Лисовой. Очень хороший выбор», — пишет Железняк.
Нардеп добавил, что это не единственные кадровые ротации, которые планируются на ближайшую пленарную неделю.
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины. По данным журналистов, он сам подаст заявление об отставке с должности, вероятно, в пятницу, 17 марта.
Шкарлет возглавлял Минобразования с июня 2020 года сначала как исполняющий обязанности министра, а в декабре Рада официально назначила его на должность. За почти три года пребывания Шкарлета в должности неоднократно звучали требования о его отставке.
В феврале до полномасштабного вторжения активисты, педагоги и студенты провели акцию с таким призывом, а студенты Могилянки объявили забастовку с требованием отставки Шкарлета.