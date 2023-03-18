Вместо Шкарлета. Кто такой Оксен Лисовой, который может стать новым министром образования 18 марта, 11:52 Профайл Оксен Лисовой возглавляет Малую академию наук, а с 2022 года также служит как доброволец в десантно-штурмовых войсках (Фото:Вікна)

Накануне, 17 марта, появилась информация об отставке главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета. СМИ и нардепы одновременно сообщали, что среди вероятных кандидатов на должность министра образования директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

NV собрал все, что известно о потенциальном новом руководителе МОН.

Сын диссидентов

Оксен Лисовой родился 21 июля 1972 года в Киевской области в семье известных диссидентов Василия и Веры Лисовых. За две недели до его рождения советские власти арестовали отца, выступившего с открытым письмом в защиту шестидесятников, а мать за это была уволена с работы в Институте педагогики. Василий Лисовой провел в лагерях и ссылках 11 лет и был освобожден в июле 1983-го.

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«Участие в войне против империи, не по своей воле, я начал принимать за неделю до своего рождения. Тогда КГБ арестовал моего отца… За свою интеллектуальную деятельность он получил в общей сложности 11 лет тюрем и ссылок в Сибирь. Соответственно, я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду», — рассказывал Оксен в интервью изданию Вікна.

Педагог-десантник



Оксен Лисовой с 2010 года занимает должность директора Национального центра Малая академия наук Украины (МАН).

По данным НАН, у него степень кандидата философских наук (философская антропология, философия культуры), а в 2015 году он получил ученое звание доцента.

В 2012 году Лисовой стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования, в 2021-м получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.



В сентябре 2020 года совместно с президентом Малой академии наук Станиславом Довгим инициировал учреждение первого в Украине Музея науки, который открылся на ВДНХ в Киеве.

Оксен Лисовой уже около года принимает участие в боевых действиях, одновременно исполняя обязанности директора МАН.

С началом полномасштабного российского вторжения он присоединился к армии как доброволец в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В частности, в своем фейсбуке он рассказывал об участии в боях на востоке, в районе агломерации Славянск — Краматорск — Дружковка и вблизи Кременной.

В интервью Вікнам Лисовой рассказывал, что выполняет боевые задания командира подразделения, но не получает заработную плату от ВСУ, а сохраняет основное место работы, выполняя обязанности дистанционно.



«Я всегда сознавал, что придет время защищать нашу землю от российских захватчиков, и с течением времени лишь укреплялся в этом мнении. После победы планирую продолжить бороться на образовательном фронте», — говорит он.

«До полномасштабного вторжения РФ Оксен заботился об одаренных детях и занимал должность директора Национального центра МАН. Тренер по фехтованию, учитель, специалист библиотечно-информационных систем и кандидат философских наук воспитывает двух сыновей, а сейчас мужественно защищает свободу Украины на фронте», — писали о нем в МОН.

Вместо Шкарлета

Соцсети положительно отреагировали на возможное назначение Оксена Лисового министром образования.

«Я прямо замерла от этой новости: если на место Шкарлета действительно заступит Оксен Лисовой, это будет второе, после Залужного, кадровое решение Зеленского, за которое боги истории простят ему кучу грехов. Никогда еще, за все годы независимости, украинское образование не было в руках, столь идеально, просто боженькой самим для него скроенных. Держим кулачки», — отреагировала на последние новости известная писательница Оксана Забужко.

«У Оксена Лисового большое доверие в среде. Не в последнюю очередь из-за успешных проектов в МАН. Но самое главное, что он действительно занимается развитием образования. И если он действительно среди кандидатов, я думаю, что многие профессиональные люди будут готовы помогать ему», — прокомментировал возможное назначение экс-замминистра образования и науки Егор Стадный.

Отставка Шкарлета: что известно

Вечером в пятницу, 17 марта, появилась информация, что Сергей Шкарлет уходит с должности министра образования и науки Украины. Об этом писала нардеп от Голоса Инна Совсун, а также Украинская правда со ссылкой на источники во власти. Ожидается, что Шкарлет сам подаст заявление об отставке.

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В то же время появилась информация о возможных кандидатах на должность министра образования. По данным источников УП, на должность рассматривают:

директора Малой академии наук Украины, добровольца 95-й бригады ДШВ Оксена Лисового;

госсекретаря МВД, экс-кандидата в мэры Хмельницкого от Слуги народа и декана факультета начального образования и филологии ХГПА Инну Ящук;

нардепа от Слуги народа, главу подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, доктора юридических наук и профессора КНУ Юлию Гришину.

Нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк писал, что министром образования станет именно Оксен Лисовой.