Министр образования Лисовой отказался от ученой степени кандидата наук 30 мая, 11:08 Лисовой первым в Украине воспользовался механизмом добровольного отказа от ученой степени (Фото:МОН)

Министр образования и науки Оксен Лисовой добровольно отказался от ученой степени кандидата наук.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По словам Лисового, правительство уже утвердило механизм добровольного отказа от ученой степени. Такой возможности раньше не существовало, теперь она появилась.

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«На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия», — отметил он.

Министр пояснил, что в Украине пришло время сформировать новую культуру академической добродетели, где будет место «только для настоящей последовательной науки».

«Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по-моему, должны только ученые. Следующим шагом в становлении новой культуры академической добродетели должен стать соответствующий закон, который еще дорабатывается. Наша задача — развивать, поддерживать и усиливать прогрессивную науку и занимающихся ею — ответственно и эффективно». — резюмировал Лисовой,

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21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового министром образования вместо Сергея Шкарлета.

Своими приоритетами работы на посту он назвал проработку комплекса вопросов безопасности, пересмотр подходов к образовательному менеджменту, развитие профессионально-технического образования, повышение качества высшего образования, а также поддержку научных исследований.