Жену Медведчука вызвали на допросы в СБУ в Ивано-Франковске

7 февраля, 10:44
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Марченко вызвали на три допроса (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Марченко вызвали на три допроса (Фото:Скриншот видео Оксана Марченко/YouTube)

Жену подозреваемого в госизмене экс-нардепа от запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксану Марченко вызывают на три допроса в СБУ в Ивано-Франковске.

Соответствующие повестки обнародованы на сайте Офиса генпрокурора.

В документах указано, что Марченко вызывают на допросы 14 февраля, 15 февраля и 16 февраля «для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемого в уголовном производстве».

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7 февраля Марченко сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины, ей грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По данным следствия, компании, конечным бенефициаром которых является супруга Медведчука, переводили миллионы гривен на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

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Общая сумма платежей в пользу России — более 50 млн в гривневом эквиваленте. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян.

В июле 2022 года суд арестовал дополнительные активы Оксаны Марченко и ее мужа, которыми руководили из РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Виктор Медведчук Оксана Марченко Допрос

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