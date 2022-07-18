В Раду поступило представление о назначении нового министра соцполитики

18 июля, 21:23
Оксана Жолнович (Фото:novilidery.com)

Оксана Жолнович (Фото:novilidery.com)

В Верховную Раду в понедельник, 18 июля, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тараса Мельничука.

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Facebook, что вопрос рассмотрят на ближайшем заседании. Оксана Жолнович сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

Видео дня
https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid0enwNgGJ6AuJqFpQbCZmBtdyJ6h5KQYWCoxuBZmDfREb1pxWySJc8WTyF8jyEsSqgl

Народные депутаты 18 июля поддержали увольнение Марины Лазебной с поста министра соцполитики. Она подала в отставку 15 июля. Лазебная возглавила ведомство 4 марта 2020 года.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Верховная Рада Минсоцполитики Кабинет министров Украины Руслан Стефанчук Денис Шмыгаль

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