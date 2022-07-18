В Раду поступило представление о назначении нового министра соцполитики
Оксана Жолнович (Фото:novilidery.com)
В Верховную Раду в понедельник, 18 июля, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики.
Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тараса Мельничука.
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Facebook, что вопрос рассмотрят на ближайшем заседании. Оксана Жолнович сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.
Народные депутаты 18 июля поддержали увольнение Марины Лазебной с поста министра соцполитики. Она подала в отставку 15 июля. Лазебная возглавила ведомство 4 марта 2020 года.
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