В Раду поступило представление о назначении нового министра соцполитики 18 июля, 21:23 Оксана Жолнович (Фото:novilidery.com)

В Верховную Раду в понедельник, 18 июля, поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабинета министров в парламенте Тараса Мельничука.



Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Facebook, что вопрос рассмотрят на ближайшем заседании. Оксана Жолнович сейчас руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента.

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Народные депутаты 18 июля поддержали увольнение Марины Лазебной с поста министра соцполитики. Она подала в отставку 15 июля. Лазебная возглавила ведомство 4 марта 2020 года.

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