Из Офиса президента в Кабмин. Что известно о новом министре социальной политики Оксане Жолнович 19 июля, 14:36 Сюжет Оксана Жолнович в Батуми в мае 2017 года (Фото:Оксана Жолнович via Facebook)

19 июля Верховная Рада назначила министром социальной политики Оксану Жолнович.

НВ рассказывает, что о ней известно.

Образование и научная деятельность

В биографии Оксаны Жолнович, которая распространялась среди нардепов от Слуги народа перед ее назначением, опубликованной Lb.ua, дата ее рождения не указана. Нет ее и в резюме Жолнович для проекта 2019 года Новые лидеры. На сайте ЧЕСНО указано, что она родилась в 1979 году.

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В 1996-2001 годах Жолнович училась во Львовском национальном университете им. Ивана Франко, где получила квалификацию юриста.

В 2009 году она стала кандидатом юридических наук, защитив диссертацию по теме Система трудового права в Украине. В резюме для проекта Новые лидеры она отмечает, что в рамках диссертационной работы проводила мониторинг и анализ трудовых правоотношений в Украине и по результатам выявленных проблем предложила структуру Проекта Трудового кодекса Украины.

Также у Жолнович есть ряд сертификатов о прохождении курсов и программ по праву, политологии и политтехнологиям и т.п.

С 2001 года Жолнович преподает во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. В частности, с 2016 по 2019 год она была доцентом кафедры социального права, а с 2010 по 2016 год — доцентом кафедры трудового, аграрного и экологического права.

Преподавала разработанные ею курсы Трудовое право Украины, Экологическое право Украины, «право экологической безопасности» и магистерские спецкурсы. Экономико-правовой механизм в сфере природопользования, Участие адвоката в защите социально-экономических прав, Защита экологических прав граждан, Альтернативное разрешение споров в сфере природопользования. По последней теме написала учебник в соавторстве с учеными из университетов Польши, Германии и Беларуси.

Также Жолнович являлась помощницей ректора во Львовском государственном университете физической культуры им. И.Боберского (2017-2019 годы) и преподавала в Стрыйском аграрном колледже (2001-2002 годы).

Общественная и адвокатская деятельность

В 2009 году Жолнович получила свидетельство на занятие адвокатской деятельностью. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.

В 2015 году она была исполнительным директором жилищно-строительного кооператива Успіх. «Объединив обманутых застройщиком граждан в кооператив, в течение года организовала работу этого кооператива с целью достройки многоквартирного дома в Стрые. Достройка и оформление прав на нее были успешно сделаны и граждане получили свои квартиры. В рамках данного дела применен опыт медиационного и юридического сопровождения. На сегодняшний день осуществляю сопровождение еще нескольких аналогичных дел во Львове», — писала Жолнович в резюме для проекта Новые лидеры в 2019 году.

Жолнович рассказывает о необходимости реформирования трудового законодательства для проекта Новые лидеры

С 2015 по 2020 год она была также членом правления Украинского центра социально-правовых исследований. Организация занимается исследованиями в сфере защиты и улучшения правового регулирования трудовых, социальных и образовательных прав граждан. По результатам исследований проводятся конференции и публикуются сборники научных исследований, формируются предложения по законодательству», — писала Жолнович в вышеуказанном резюме.

В нем она также указывает, что с 2015 года была экспертом ОО Молодіжний простір ПораДій, которая действовала в г. Самбор при поддержке фонда Наманна и NDI, однако в биографии для «слуг народа» об этом не упоминается.

В 2017-2019 годах Жолнович также возглавляла ООО Євроконтракт Львів, которое занималось комплексным предоставлением услуг в сфере обслуживания и предоставления юридических услуг. ЧЕСНО отмечает, что по тому же адресу на Жолнович зарегистрировано ООО Сортлюкс, и что предприятия по КВЭД занимаются торговлей древесиной, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями и комплексным обслуживанием объектов.

Также в резюме для проекта Новые лидеры указано, что она возглавляла с 2017 года Ассоциацию женщин лидеров Украины — общественную инициативу без статуса юридического лица, объединяющую 60 представительниц различных общественных объединений и организаций, являющихся выпускницами Академии женского лидерства, созданную для поддержки и развития женской общественной активности и лидерства

В то же время, в биографии для «слуг народа» сказано, что Жолнович с 2016 по 2019 год была координатором направления во Всеукраинской женской инициативе, занимающейся обеспечением гендерного равенства и преодолением гендерных стереотипов в обществе.

Кроме того, с 2018 по 2020 год она являлась главой ОСМД Левандовский дворик, занимаясь организацией хозяйственной деятельности и обслуживания многоквартирных домов.

Жолнович в политике

В 2014 году Жолнович баллотировалась в Раду по списку партии Сила людей, в списке занимала пятое место, избрана не была.

В следующем году от этой же партии баллотировалась на должность мэра Львова, однако за неделю до выборов призвала львовян голосовать за другого кандидата - Владимира Гирняка, чтобы не позволить Андрею Садовому в третий раз стать городским головой. По данным ЧЕСНО, она не подавала в территориальную избирательную комиссию отчет о своих расходах на избирательную кампанию.

Оксана Жолнович призывает голосовать на выборах мэра Львова за Владимира Гирняка

В том же 2015 году Жолнович баллотировалась во Львовский областной совет в округе № 2 и Львовский городской совет в округе № 12. Избрана не была.

В 2018 году она участвовала в проекте Новые лидеры. В своей анкете указала, что занимается тренерской и просветительской деятельностью в сфере защиты гражданских, социальных и экологических прав, а также обеспечения гендерного равенства.



В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики. Она работала в сфере защиты лиц с инвалидностью и была членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности.

В июне 2020 года она возглавила Департамент социальной политики в Офисе президента Украины.

Суспільне со ссылкой на депутата от Слуги народа Галину Третьякову отмечало, что Жолнович «достаточно плотно сотрудничала с Офисом первой леди в отношении детей, по перевозке интернатов, домов семейного типа во время начала широкомасштабной агрессии РФ».

Программу своей деятельности в должности министра, которую Жолнович представила партии Слуга народа, опубликовало издание Lb.ua.

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

Инфографика: lb.ua

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