Иногда приходится быть даже очень не дипломатичной. Интервью с послом Украины в США Маркаровой 25 марта, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Оксана Маркарова, посол Украины в США убеждена: никто не представлял, что украинцы дадут такой отпор (Фото:J. Scott Applewhite / Pool / Sipa USA)

Посол Украины в США Оксана Маркарова — об изменении отношения американцев к Украине в течение первого месяца войны, увлечении сторонников Трампа Путиным и о реальных поставках оружия.

Посол Украины в США Оксана Маркарова приветствует НВ, находясь в посольстве в Вашингтоне — именно отсюда она присоединяется к разговору онлайн. За ее спиной большие фото с изуродованными Киевом, Харьковом, Мариуполем, ранеными людьми и разрушенными домами — последствиями войны, которую Россия уже месяц ведет в Украине.

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Весь этот месяц, по словам Маркаровой, украинское посольство работает в режиме 24 часа семь дней в неделю, организуя круглосуточное дежурство, ведь его задачи существенно увеличились. Сама Маркарова называет НВ три главных направления своей работы: «Самое первое — помощь в безопасности, чтобы мы могли эффективно защищаться, приоритет № 2 — это санкции и все то, что касается изоляции России, которая поможет остановить российскую машину войны. И третье — это помощь Украине, все, что касается помощи финансовой, гуманитарной и, конечно, помощи украинским беженцам».

Несмотря на серьезную занятость, Маркарова находит время поговорить с НВ.

— МВФ прогнозирует возможное падение украинской экономики на 35%, а российской, на которую наложены санкции, в том числе и американские, всего на 8%. Достаточно ли такого падения российской экономики, чтобы Россия действительно чувствовала, что воевать для нее слишком дорого ?

— Первое, что нужно понять, у нас в Украине полноценная война. Нас бомбят, у нас уничтожают города, поэтому сейчас, когда мы читаем прогнозы о падении экономики, у меня, как в прошлой жизни финансиста, зреет місль, что сейчас вообще не время об этом говорить. Сейчас важно говорить о том, что нашу страну разрушает агрессивная страна-террорист. Мы должны остановить это, а цивилизованный мир должен сделать все, что угодно, все, что считается возможным для того, чтобы остановить войну и спасти не только Украину, но и всю Европу.

Что касается России, я бы не очень доверяла той статистике, которая сегодня выходит из России, потому что мы видим открытие и закрытие бирж, искусственные курсы и т. д. Я думаю, сейчас стыдно должно быть всем, кто называл себя технократами в России и продолжает оставаться на своих должностях, продолжает помогать Кремлю решать финансовые и экономические проблемы, чтобы убивать украинцев. Потому что кровь на их руках точно такая же, как на руках российских военных преступников. Наша задача — не просчитывать на сколько процентов упадет экономика России, наша задача — остановить любое сотрудничество цивилизованного мира со страной-агрессором.

Все мы, наша власть, президент Зеленский, мы призываем все компании, которые верят в ценности и в уставе которых есть ценности, показать, что эти ценности не пустой звук, и действовать так, как, например, действует американская торговая палата, как действуют многие компании, а их уже более сотни, которые с первых дней войны, между прибылью и ценностями выбирают ценности. И они готовы терпеть убытки, поскольку не хотят быть запятнаны сотрудничеством с Гитлером XXI века, которым, безусловно, является Путин. Нам всем хотелось бы видеть намного более быстрый эффект и от санкций, и от ограничений на российскую экономику, но наш фокус должен быть на том, что еще и как быстро мы с нашими партнерами сможем сделать, чтобы наказать Россию за ее действия.

— Как простые американцы реагируют на войну в Украине, и отличается ли их отношение к Украине от отношения американских сенаторов и конгрессменов?

— Мы чувствуем беспрецедентную поддержку на уровне всей Америки, пожалуй, впервые за все время с 2014 года, когда началась наша война. Впервые отношение американского общества и американских политиков к событиям в Украине однозначное. Все понимают, что Россия — грубый преступный агрессор, и восхищаются нашим президентом Зеленским, украинским народом и нашими ВСУ.

Это проявляется в том, что люди ходят в желто-голубых футболках, в том, что во многих других городах не только в Вашингтоне, на каждом углу можно услышать слова поддержки Украине. Это проявляется в невиданных акциях и сборах средств для Украины, которые мы получаем. Это проявляется в звонках, письмах, которые обычные американцы пишут своим конгрессменам и сенаторам, звонят по телефону в Белый дом.

Этот огромный подъем в американском обществе связан с тем, что Украина поразила всех своей библейской историей, потому что на самом деле наша война — это борьба Давида и Голиафа. История, которую весь мир переживает сегодня, демократическая мирная страна, которая борется уже месяц против тех, кого считали второй по мощи армией мира, которую боялись во многих странах, и каждый день мы боремся, и, учитывая даже все ужасные сцены этой войны, мы не останавливаемся, не прекращаем и не сдаемся.

— Не секрет, что к началу войны, особенно среди радикальных сторонников Дональда Трампа, бурлили увлечения политикой Путина и поддержка России, в том числе в популярных ток-шоу на общенациональных каналах. Изменилось ли такое отношение к России и Путину сейчас?

— Честно скажу, некоторые такие ток-шоу, к сожалению, остаются. Следует знать, что все предыдущие годы мы здесь боролись с российской пропагандой и дезинформацией, которую в США активно распространяли все — от официальных российских лиц до всех тех, связанных с Россией культурных центров. Они не только продвигали довольно гадкую российскую пропаганду, но и довольно долго и постоянно рассказывали, что мы один народ, о том, что в Украине коррупция и нацизм, по факту продвигая все антиукраинские нарративы. Сегодня тем более ценно, что многие американцы наглядно увидели, что правда на нашей стороне. Но радоваться еще рано, у нас ежедневная борьба. Как Россия ежедневно нападает на Украину, так же и ее борьба здесь не прекращается, и так же продолжаются кибератаки, дезинформация, митинги и марши. Они, конечно, жалко выглядят — митинги коммунистов у посольства, но все равно с ними тоже важно бороться.

Здесь живет довольно много русофилов, они, возможно, не столь известные и громкие, и не дают такие уж прямолинейные месседжи, но мы чувствуем попытки всего этого сообщества говорить, что только один плохой Путин во всем виноват, а вся другая Россия очень хорошая и очень хотела бы высказаться против, но они, бедняжки, не могут. Иногда приходится быть даже очень не дипломатичными, объясняя, что это довольно мерзко в тот момент, когда украинцы погибают, когда они собой останавливают танки, слушать людей, которые такие хорошие, что не могут даже свою позицию против войны зафиксировать публично.

Я не воспринимаю эти рассказы о том, что есть у россиян какие-то непреодолимые обстоятельства, мешающие хотя бы перестать писать фигню в фейсбуке, особенно ввиду того, что поддержка Путина в России во время войны возросла.

— Мы помним достаточно много мифов, которые транслировались в США накануне войны, что «американские сыновья будут гибнуть где-то в Европе за свободу неизвестной Украины», было много и других подобных мифов-страшилок. На ваш взгляд, чего больше всего со стороны России в этом конфликте боится американское общество и правительство?

— Нормальные люди, такие, как мы, как американцы, как европейцы, не хотят войны, не мечтают о ней. Мы хотим мирно жить в своих странах, воспитывать своих детей, планировать свою мирную жизнь. Если абстрагироваться от Украины, мы можем увидеть, что и во многих предыдущих конфликтах привлечение вооруженных сил США не находило широкой поддержки у американского народа. Но следует сразу отметить, что Украина никогда и не просила boots on the ground [войны с участием американского военного контингента]. Мы не просим воевать за нас, мы просим помочь нам самим воевать за себя и за другие страны Европы, всем оружием, всей возможной защитой, потому что мы уже слышим упреки со стороны России и к странам Европы.

Россия, конечно, пытается использовать страхи нормальных людей, страхи войны и публично пугать — от войны на чужой территории до ядерного оружия. Но, как говорил великий президент США Теодор Рузвельт, бояться нужно только самого страха. Поэтому мы, работая здесь с нашими партнерами, понимая, что в любой демократичной стране задача демократического правительства служить своему народу. И наше послание американскому народу и американской администрации — на нас напали не потому, что Украина сделала что-то плохое. А потому, что мы цивилизационно выбрали быть демократами. Если Россия готова убивать за это, никто в мире не может сегодня чувствовать себя в безопасности.

— Если смотреть американскую прессу, то вообще она не очень оптимистично настроена на нашу победу в этой войне. С чем это связано? Разделяют ли это мнение американские эксперты и чиновники?

— Это ложное утверждение, что американская пресса пессимистична. Настроения очень меняются с каждым днем. Конечно, если мы посмотрим прессу до начала войны, когда войска накапливались у наших границ, то это, опять же, начало истории о Давиде и Голиафе. Никто не мог представить, что украинцы дадут такой отпор, потому что и по размеру, и по численности армии, и по численности оружия, россияне гораздо больше. К тому же, не надо забывать об огромных средствах, которые Россия вбрасывала в свою пропаганду последние 30 лет повсюду в мире. Мы, украинцы, весь этот мир действительно удивили. Единственное, в чем у России сегодня есть преимущество, если это можно считать преимуществом, так это в том, что у нее нет никаких красных линий, нет международного права, нет уважения к человеческой жизни. Но это преимущество, которого надо стыдиться, а не гордиться. Но, несмотря на объемы всего, что есть в России, мы видим, как работает их армия на земле, и если бы не доминирование России в воздухе, она бы вообще ничего не смогла. И это видит весь мир. Конечно, есть определенная инерция в видении этого нового распределения сил, но я рада видеть, насколько медиа в Украине доносят правду миру.

— Украинцы благодарны нашим западным партнерам за помощь, но многие не понимают, почему средства ПВО Украине были переданы только тогда, когда количество жертв возросло достаточно сильно?

— Я бы вообще не связывала имеющиеся у нас жертвы с передачей вооружения. Мы работаем очень активно, наши вооруженные силы, Министерство обороны активно работают со всеми нашими партнерами, всеми нашими друзьями, с теми, кто готов помогать нам в передаче вооружения. Это сложная постоянная работа, но я не хочу комментировать публично какие-либо вопросы, касающиеся оружия. Скажу только, что и до войны работа над поставками нам вооружения шла активно, и получать защитное вооружение мы начали гораздо раньше.

Конечно, хотелось бы, чтобы его было гораздо больше, чтобы у нас было гораздо больше средств ПВО в начале войны, но мы и так старались сделать максимально. В декабре, во время визита президента Зеленского в США, Украина подписала договор об основах оборонного и стратегического сотрудничества с США, и он дает нам сейчас гораздо больше возможностей в плане воздушной, морской, сухопутной обороны. Это направления, по которым мы продолжаем работать.

Конгресс США выделил беспрецедентную поддержку Украины в размере $13,6 млрд, теперь уже решениями президента Байдена эти средства вводятся в работу тоже.

