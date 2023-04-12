Оксану Марченко заочно арестовали в Украине — журналист 12 апреля, 16:41 Оксану Марченко ранее объявили в розыск (Фото:wanted.mvs.gov.ua)

Суд в Ивано-Франковске постановил арестовать без определения залога Оксану Марченко — супругу подозреваемого в госизмене экс-народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщил в Facebook журналист-расследователь программы Схемы Максим Савчук.

По словам Савчука, суд вынес решение 29 марта 2023 года по делу о событиях девятилетней давности. В решении сказано, что в мае 2014 года Марченко продлила действие договора на охрану объекта недвижимости, «осознавая, что финансирует военизированные формирования государства-оккупанта».



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Ранее появилась информация, что Марченко объявлена в розыск украинскими правоохранителями. Ее подозревают в финансировании действий, совершенных с целью насильственного захвата или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти (ч.3 ст. 110−2 УК Украины).

В феврале СБУ сообщила Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110−2 УКУ. По данным следствия, подконтрольные ей компании переводили миллионы гривен на счета росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму. Позже ее вызвали на допросы в СБУ в Ивано-Франковске.



Оксана Марченко покинула Украину за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России. Накануне полномасштабной войны она уже записывала видео из Москвы с певцом Николаем Басковым, который поддерживает преступный кремлевский режим.



Сотрудники СБУ задержали Виктора Медведчука 12 апреля 2022 года, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора.



В ночь 22 сентября 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности. В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».



10 января президент Владимир Зеленский подтвердил, что нардепы Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач лишены украинского гражданства. 13 января Верховная Рада лишила их депутатских мандатов.



В феврале 2023 года Медведчук жаловался, что «вынужденно» живет в Москве.

