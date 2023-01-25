Война списывает не все. Кто в окружении Зеленского остается наибольшим бременем для его имиджа — политологи 25 января, 15:05 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Часть окружения и команды Владимира Зеленского остается самым слабым звеном его президентства.

Такое мнение в комментариях в NV выразили несколько политологов по случаю 45-летия Владимира Зеленского, которое он отмечает 25 января. В своем материале NV проанализировал сильные и слабые стороны президента Украины.

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Несмотря на ряд сильных черт, озвученных специалистами (в их числе коммуникационные способности и личная смелость) президентство Зеленского имеет и слабые стороны. Одна из самых проблемных – его команда. Именно представители Зеленского как в Офисе президента (ОП), так и в парламенте и правительстве часто попадают в разные скандалы.

В частности, лишь за прошедшую неделю появился ряд резонансных расследований, касавшихся команды президента — в том числе о покупке во время войны нардепом Слуги народа (СН) Павлом Халимоном дома в центре Киева, а также ряд громких скандалов в правительстве.

Кроме того, президент оставляет при себе руководителя ОП Андрея Ермака и одного из его заместителей Олега Татарова, несмотря на череду связанных с ними скандалов.

Политолога Алексея Гараня, профессора Киево-Могилянской академии и научного директора Фонда Деминициативы, настораживает: понимает ли президент, что нужно не только бороться с Россией, но менять ситуацию внутри страны, в том числе и вокруг себя? Он вспоминает ситуацию, когда студенты спросили Зеленского: почему он держит возле себя министром образования плагиатора Сергей Шкарлета? «Он сказал: „Ну, разве это вопрос во время войны?“ Мол, война все это списала, — вспоминает профессор. — Нет, пардон, война этого как раз не списала. Украинцы воюют не только за независимость и территориальную целостность, но и за новое качество страны. И, конечно, министром образования не может быть такой человек».

Поэтому, по мнению специалиста, президенту следует более критично отнестись к своему окружению. Не говоря уже о таких людях, как Татаров.

Наличие вопросов к Татарову отмечает также политолог Николай Давыдюк. Ведь в обществе есть большой запрос на увольнение этого заместителя, а также на большую борьбу с коррупцией. «Потому что все-таки ВСУ делает свою войну и на поле боя бьет врага. А этот внутренний враг, эти тыловые коррупционные крысы, остаются», — добавляет политолог.

В то же время политолог Петр Олещук отмечает, что практически ко всем украинским лидерам всегда больше всего вопросов возникало относительно команды. Эксперт не может сказать, что команда Зеленского однозначно слабая или сильная.

«Есть много очень сильных фигур, относительно которых существует консенсус не только в Украине, что они действительно на своем месте и эффективны: это тот же [министр иностранных дел Дмитрий] Кулеба, или [министр обороны Алексей] Резников, или [министр цифровой трансформации Михаил] Федоров, — отмечает Олещук. — То есть люди, которые действительно обрели очень серьезный авторитет, выполняя свои обязанности. И можно сказать, что таких при Зеленском пришло немало. Но есть люди, к которым наоборот складывается столь одиозное отношение».



Проблемой в этом Олещук считает отсутствие в Украине традиции формирования правящей команды, что существует в Европе - когда за ее формирование отвечает не личность, а партия, которая побеждает на выборах или входит в коалицию.

Но относительно недавно Зеленский совершил определенное личное смещение в контексте отношения к команде и изменил подходы, убежден эксперт. В качестве примера Олещук приводит увольнение с поста главы СБУ Ивана Баканова — друга детства президента.