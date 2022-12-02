«Опасно больные люди». Кулеба рассказал об окровавленных посылках, которые приходят украинским посольствам 2 декабря, 20:39 Дмитрий Кулеба (Фото:Alexandru Dobre/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал провокацию с серией окровавленных посылок, которые получил ряд украинских посольств и дипломатических представительств.

В эфире телемарафона в пятницу, 2 декабря, глава МИД отметил, что «украинская дипломатия устроила России хоррор, а нам в ответ устроили триллер».



«Не буду однозначно утверждать, что это действия непосредственно российских спецслужб, но то, что этот триллер… связан с Россией, для меня безусловно. Дождемся окончательных результатов следствия», — сказал он.



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По словам Кулебы, расследовать случаи будут в каждой стране, где это произошло, Украина тоже будет вести следствие, и страны будут координировать свои действия.

«Люди, которые придумали эту „операцию“, просто больные на голову. Вырезать глаза у животных… с кусками плоти, класть в конверт, рассылать по посольствам и украинским консульствам — здоровый человек на такое не способен. Это больные, но опасно больные люди», — добавил министр.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.



После этого Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.



Позже в Испании обнаружили еще несколько посылок со взрывными устройствами, которые отправили в испанские госучреждения и оборонную компанию.



Глава МИД 2 декабря сказал в комментарии CNN, что зафиксировано 17 случаев, когда посольства получали письма со взрывчаткой, фальшивой взрывчаткой или с глазами животных.