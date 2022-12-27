«Куча пропагандистского д*рьма». Как Россия вытесняет украинцев из Мариуполя и колонизирует регион — разговор с советником мэра 27 декабря, 21:05 Эксклюзив НВ Елка, установленная оккупантами в Мариуполе, 24 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское руководство проводит фактически политику колонизации украинского южного Донбасса и вытесняет украинских граждан в том числе из Мариуполя, при этом в самом городе царит гуманитарная катастрофа, рассказал Радио НВ Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

— Известно ли вам, поделитесь, что за неделю до Нового года происходит в Мариуполе? Что сейчас происходит в городе?

— В городе происходит несколько вещей одновременно: те, которые, к сожалению, не играют на улучшение ситуации, в которой находятся люди. В первую очередь, продолжается глобальный снос домов. Набирает очень бешеную скорость: сносят целыми кварталами. Фактически люди, живущие до сих пор даже в руинах, остаются просто без жилья. Потому что на все обещания, на все громкие анонсы, на всю кучу пропагандистского д*рьма, которое делают в Мариуполе, людям негде жить.

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До конца года россияне обещают закончить в конце концов, переселить людей в 500 квартир. И всего — 230 койко-мест в разных общежитиях. А потребность у мариупольцев на сегодняшний день общая на переселение, остающихся в оккупации, — это не менее 30 тысяч человек нуждающихся в переселении. И фактически люди просто останутся на сегодняшний день в большом количестве на улице. И поселяются там, где «кто знает где», в прямом смысле этого слова. Плохая очень ситуация с теплоснабжением.

Теплоснабжение восстановили максимум для 30 процентов: [его] имеют люди, которые находятся в городе. Все остальные — теплоснабжения не имеют. Пытаются обогреваться тем, что есть: кто-то устанавливает буржуйки, кто-то устанавливает электрообогреватели. А из-за большого количества электрообогревателей происходят постоянные аварийные отключения электроэнергии по всему городу. Поэтому гуманитарная ситуация усугубляется. К сожалению, наблюдаем очередной, уже постоянный, можно сказать, рост смертности от так называемых естественных причин.

Бешеный рост заболеваемости респираторными, вирусными заболеваниями. Поэтому ситуация очень трудная на самом деле в городе. Единственное, что хорошее происходит в последнее время — люди наконец начали выезжать из города, чтобы где-то перезимовать. К сожалению, выезд возможен только через территорию России.

— Есть ли у вас представление, сколько вообще людей на зиму остались в Мариуполе? Если я не ошибаюсь, город насчитывал до большой войны — 400 тысяч человек или чуть больше даже.

— Еще больше, если считать фактически по населению Мариуполя, а не статистические данные. На самом деле был подсчет еще в начале 2000-х, это последняя перепись. Так, до начала войны, к началу 2022 года, в Мариуполе проживало 530 тысяч человек. На сегодняшний день в городе остается около 100 тысяч человек в оккупации, которые собственно зимуют или пытаются перезимовать. В том числе где-то 13 тысяч — это дети. Приблизительно 60 тысяч — это пожилые люди. Другие — это уже взрослые трудоспособного возраста разных категорий.

Оккупанты сносят поврежденные дома в Мариуполе, 24 декабря 2022 года / Фото: REUTERS/Pavel Klimov

— Вы сказали, что есть возможность выехать только в Россию или через Россию. А скажите, пожалуйста, местные власти Мариуполя, вы вообще как-то считаете, как-то фиксируете этих людей, которые, например, уже через Россию выезжают куда-то в Европу или в Украину возвращаются. Кто-то вообще контролирует эти процессы или нет?

— Стараемся. Выехавшие через Россию в страны Европы понятно, что это очень сложно всех подсчитать. Однако у нас работают все необходимые регистрационные сервисы, помогающие нам установить количество людей. В том числе мы постоянно сотрудничаем с нашими мобильными украинскими операторами, чтобы с помощью биллинга устанавливать: где, сколько находятся мариупольцев. Для того чтобы планировать какую-то работу по организации помощи.

Понятно, что основная часть работы направлена внутрь Украины. Здесь у нас уже работают 17 центров «Я-Мариуполь» по всей стране, по всем крупным городам, областным центрам. Собственно более 60 тысяч уже зарегистрированных мариупольцев, постоянно получающих помощь от городских властей Мариуполя. Поэтому этот процесс продолжается постоянно, как еще куча процессов. Мы понимаем, что единственное, что осталось из Мариуполя на сегодняшний день — это люди. И Мариуполь живет в людях, поэтому и власть работает для Мариуполя, для людей.

— Очень часто от вас, от представителей власти Мариуполя можно услышать такой тезис, что Мариуполя больше не существует, что Мариуполь разрушили. Как оно быть мэром, в данном случае советником, «несуществующего города»? Чем вы занимаетесь, чем занимаются городские власти?

— Во-первых, если брать по направлениям, разумеется, вопрос номер один — это мариупольцы. Это устройство мариупольцев, помощь мариупольцам с трудоустройством, гуманитарной помощью. Сейчас работаем над тем, что первое общежитие переделываем для наших мариупольцев. Надеемся, что дальше оно будет больше и немного легче двигаться. Потому что не все, к сожалению, зависит от нас.

Во-вторых, это понятно, что большая помощь нашим Вооруженным силам. У Мариуполя до сих пор состоят на учете наши, как мы их между собой называем, естественные пять воинских частей, которые с нами восемь лет. Постоянно мы сотрудничаем и постоянно оказываем всю помощь, которая им нужна.

Потому что иногда по нашим процедурам это проще, быстрее и мы точно умеем это делать очень хорошо. Собственно, еще куча направлений, о которых, скажем, нельзя говорить вслух подробно. Но которые направлены на деоккупацию Мариуполя в первую очередь. Также очень большое направление — мы уже сейчас запустили процесс, называемый Mariupol Reborn.

Мы понимаем, что как только вернется украинская власть в Мариуполь, нужно сразу начинать восстановление, отстраивать Мариуполь, развивать Мариуполь. В зависимости от того состояния, в котором он будет находиться. Поэтому уже работаем над дорожной картой с архитектором, с визионерами, дальше будут техники. То есть примерно на апрель у нас будет на руках непосредственно стратегия и тактика, что должны делать власти с первого дня возвращения в деоккупированный город.

Последствия российских бомбардировок в оккупированном Мариуполе, 24 декабря 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Опять же мы очень [внимательно] смотрим, что совершают россияне, какие ошибки они допустили из-за попыток что-то сделать. Поэтому понимаем, что Мариуполь все равно нужно будет отстраивать. Понятно, что он не будет таким, каким он был — он будет совсем другим. И вот именно, каким он будет: каков будет социальный состав, какие будут стройки, какая будет инфраструктура, в том числе над этим начинаем работать уже сейчас.

Последний вопрос — это вопрос культурной деоккупации. Тоже понимаем, что возвращение в город будет тяжелым. Во-первых, наши люди, находящиеся в эвакуации, люди, находящиеся в оккупации, понимаем, что это очень большой конфликт впереди нас ждет — именно социальный конфликт. И вот как и что с этим делать — тоже над этим работаем уже сейчас.

— Социальный конфликт, а что вы имеете в виду, чего вы опасаетесь? Что люди будут обвинять власти города в чем-то или что вы имеете в виду?

— Есть некоторые категории, есть определенный взгляд. Во-первых, если говорить о людях, которые остаются в городе, разумеется, мы знаем, что примерно 20 процентов людей — это люди откровенно проукраинской позиции. Там никакого конфликта не будет. И остается еще 80 процентов людей, 20 из которых откровенно пророссийской позиции и в том числе в коллаборации. Кроме того, те, кто не имеют устойчивой пророссийской позиции, выработали для себя, находясь в Мариуполе, позицию, что они патриоты Мариуполя настоящие.

А кто уехал — не патриоты. Люди, находящиеся в эвакуации, поверьте, сверхвысокий запрос именно на установление справедливости в отношении оставшихся в городе. Потому что это и происходившее мародерство, и отношения с оккупантами. И это просто диаметрально противоположные взгляды, они сойдутся в Мариуполе 100 процентов. Не все мариупольцы, даже те, кто сотрудничает на сегодняшний день с оккупационными властями, уедут из города. Мы понимаем это. И как жить мариупольцам рядом с этими людьми, как находить точки общего, как не дойти до вопроса сплошного суда Линча.

Потому что запрос на справедливость от мариупольцев в эвакуации сверхвысокий. Он на уровне — просто отомстить всем. И это очень большой впереди внутренний конфликт ждет город, как только начнут возвращаться люди. И мы должны назвать эти вещи, как они есть. Понимая, что они есть — нарабатывать, что с этим делать, как разговаривать с людьми, которые приедут в город из эвакуации. Как говорить с людьми, которые остались в городе во время оккупации.

И каким образом возвращать людей морально, нравственно, психически в состояние мирной жизни, мирного украинского развития всех людей. Это большой вопрос на самом деле. Пока мало кто об этом говорит вслух. Но поверьте, постоянно общаясь с нашими мариупольцами, кто находится и в оккупации и эвакуации, мы понимаем, насколько это большая пропасть. Насколько это сложный вопрос: что нам всем потом с этим делать?

И если над этим не задумываться сейчас, это может иметь очень плачевные последствия. Поэтому мы сторонники того, чтобы иметь какое-то понимание, какие-то наработки, привлечение уже специалистов на время деоккупации. Для того чтобы не допустить какой-то дестабилизации именно этого звена с одной стороны. А с другой стороны, в том числе обеспечить действительно справедливость. Возмездие и наказание тех людей, которые должны быть наказаны.

— А скажите, пожалуйста, насколько за этот почти год, <...> насколько Россия укоренилась в Мариуполе? Я сейчас имею в виду, как много российских специалистов туда переместились. Кто это: учителя или врачи? Что было сделано для того Россией, чтобы там укорениться?

— Главное, что делает Россия, — это даже не укоренение в таком смысле. А это просто сознательная политика, направленная на замещение населения. На сегодняшний день в городе находится 35−37 тысяч «гражданских оккупантов», как мы их называем. То есть, это работники, рабочие. В основном это строители: учителей нет россиян. Врачей завозят таким вахтовым методом, потому что местных не хватает, даже этого не хватает.

И вот они никуда не собираются уезжать весной. Они собираются перевозить свои семьи, поселяться в Мариуполе. Поэтому сейчас мы видим, что еще несколько месяцев назад в городе было 130 тысяч человек. Сейчас примерно — 100 тысяч человек. То есть мариупольцы в Мариуполь не возвращаются, а уезжают. Плюс, если прибавить смертность, то население сокращается безумными темпами украинское в Мариуполе. И при такой политике, если деоккупация не произойдет, скажем, до 1 сентября, то 1 сентября мы понимаем, что в городе большинство — это будут просто граждане России.

Они просто будут преобладать над оставшимися в оккупации коренными мариупольцами. Вот это основная политика, внедренная Россией. Что касается укоренения России, то следующее — это, конечно, школы и так называемое образование. Потому что россияне действительно разделяют людей в оккупации в Мариуполе на три большие категории. Первая категория — это пожилые люди, пенсионеры. Они считают их, что люди ни в чем не виноваты: они пережили Советский Союз, а при Украине так это произошло. Поэтому их особо не трогают, даже фильтрация очень кроткая и нет плотного контроля. И отношение более-менее нормальное и со стороны военных, и со стороны оккупационных властей.

Потом есть дети, которых они считают, еще «не оскверненными Украиной», как они говорят. И вот с ними они работают, прежде всего. Потому что образование в Мариуполе на сегодняшний день — это не образование в смысле знания. Это чистая пропаганда. Даже существующие учебники по математике там каждая задача оно скорее о российских нарративах, чем о математике. И потом остаются все остальные. То есть все взрослые, не смотря на то, каких они взглядов.

Даже если они идут на откровенную коллаборацию, россияне относятся к ним, как к категории, которая создает большую опасность для России. И потому делают все для того, чтобы просто понемногу их ласково выжать из города или просто использовать. То есть люди второго сорта. Потому такая ситуация примерно. Вся политика на этом и строится — политика маргинализации. Все нацелено и по отношению к взрослому населению. Поэтому, если говорить об укоренении России, то мы его видим только в образовании и замещении населения украинского российским.

— Также на этой неделе было опубликовано видео: как разрушают драматический театр. <...> Я правильно поняла или его уже уничтожили?

— Уже уничтожили. Оставили только фронтальную стену фактически и все остальное разрушено. И на сегодняшний день весь этот строительный мусор почти полностью вывезен. Драматического театра, действительно нашего, даже в том состоянии, в котором к нему все привыкли на этих фото, которые все видели, его не существует.

— А зачем они это делают? Это какой-то новый план застройки города или это делается, чтобы замести какие-то следы?

— И то, и то. И для того, чтобы скрыть физически доказательства: как бы там россияне, чтобы не рассказывали, все, что касается демонтажа, в том числе драматического театра, это просто финальная такая точка в этом. Россияне сознательно в первую очередь сносили дома, которые действительно должны стать физическим доказательством военных преступлений. И еще очень прагматичная вещь относительно драматического театра. Это просто бюджетные средства Российской Федерации и стараются закрыть актовки, получить бюджетное финансирование из Кремля.

Чисто прагматичные вещи на самом деле. Потому что это санкт-петербургский некий подрядчик, который был, кстати, арестован и находится под арестом за хищение денег при ремонте Кремля. Видимо, его выпустили, потому что видим, что его фирма очень начала активно работать в последнюю неделю. То есть что-то там произошло. Поэтому здесь относительно драматического театра и такого ускорения: в первую очередь это прагматика и желание получить бюджетное финансирование.

Потому что сейчас, с начала нового года, собираются его по старым проектам восстанавливать в том виде, в каком он был. Как им это удастся и как скоро они это могут сделать, посмотрим. Но план озвучивается, по крайней мере, такой.

Последствия российских бомбардировок в оккупированном Мариуполе, 2 декабря 2022 года / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— Хотела вас спросить о двух очень известных украинских бизнесменах, которые имели бы очень прямое отношение к Мариуполю. Это Вадим Новинский, Ринат Ахметов, как, кстати, приезжали, кажется, 16 февраля в Мариуполь.

Знаете, для многих это было таким признаком, что вторжения не будет. Если такие люди приехали в Мариуполь так смело, спокойно и заверили всех, что все будет хорошо, что они сделают все возможное, чтобы защитить город.

Это люди, годами зарабатывавшие деньги в Мариуполе, были огромные предприятия под их контролем. Были самыми большими работодателями в городе. Принимают ли они сейчас какое-либо участие в жизни Мариуполя или планировании жизни в городе после того, как война завершится? Вот что вы можете сказать о роли этих двух людей в данный момент?

— Относительно роли Ахметова, конечно, принимает. Потому что Метинвест озвучил планы по восстановлению завода, после того, как город будет деоккупирован. Фонд Ахметова принимает участие в помощи мариупольцам через центр «Я-Мариуполь». То есть здесь это сотрудничество мы видим. Иногда мы обращаемся, в том числе за помощью с бронежилетами, когда есть соответствующие запросы наших военных, скажем так.

Насчет Новинского ничего не могу вам сказать. Ничего не слыхал. Знаем, что он здесь на сегодняшний день. Мы же понимаем, что там немного другая принадлежность на самом деле к Украине, к России и так далее.

— Все-таки он народный депутат и, кажется, его округ был как раз в Мариуполе, правильно?

— Да, он наш мажоритарщик был. В начале вторжения, при первой эвакуации, действительно там была его помощь, насколько мне известно. Но относительно сейчас, по крайней мере, я не могу сказать, что мы активно сотрудничаем, скажем так. Как и что оно будет дальше, опять же, мы больше полагаемся на себя, больше полагаемся на международных партнеров.

На то, что могут привлечь городские власти на сегодняшний день самостоятельно через бюджеты, через грантовые программы. Понятно, что пытаемся поддерживать связи, в том числе с нашими и большими, и средними налогоплательщиками, у которых еще есть какой-то бизнес. Потому посмотрим. Нет однозначного ответа, что оно будет дальше.

— Скажите, пожалуйста, есть ли в Мариуполе украинские партизаны?

— Конечно, есть в Мариуполе украинские партизаны и достаточно. Набирает мощности движение сопротивления «мариупольское сопротивление» и очень много они делают на самом деле — все больше и больше. В первую очередь — это информационное сопровождение: разведка в чистом виде. Это эмоциональное сопровождение, потому что напоминание постоянно, что Мариуполь — Украина. Буква Е, которая уже стала символом мариупольского сопротивления, появляется постоянная в городе и не дает покоя оккупантам с одной стороны.

С другой стороны, поддерживает мариупольцев с проукраинскими взглядами, кто ждет деоккупации. Давая понимание, что, во-первых, их никто не бросил, во-вторых, что они не одни в городе и что надо бороться. Поэтому есть. Активные действия периодически тоже разного порядка совершаются. Это сложно, потому что такого режима как в Мариуполе, по крайней мере, не известно нам, что такой зверский режим контроля был еще где-нибудь [на оккупированных территориях]. Но они есть. Мы очень гордимся ими.